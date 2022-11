Christine McVie iz Fleetwood Maca umrla u 79. godini

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Zvijezda rock skupine Fleetwood Mac Christine McVie umrla je nakon kratke bolesti u 79. godini života, potvrdila je u srijedu njezina obitelj.

Britansko-američki rock sastav, osnovan u Londonu 1967., prodao je više od 100 milijuna ploča diljem svijeta, što ga čini jednom od najuspješnijih grupa ikada.

Njihove najpoznatije pjesme su Dreams, Go Your Own Way i Everywhere.

U izjavi njezine obitelji stoji: “Teška srca vas obavještavamo o Christininoj smrti. Jutros, u srijedu 30. studenog 2022., nakon kratke bolesti preminula je mirno u bolnici.”

Unatoč svojoj burnoj povijesti, Fleetwood Mac postao je jedan od najpoznatijih rock bendova 1970-ih i 80-ih, koji su činili Mick Fleetwood, Christine i John McVie, kao i Lindsey Buckingham i Stevie Nicks.

Njihov možda najpoznatiji album Rumours, objavljen 1977., postao je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena i uključivao je hitove kao što su Second Hand News i You Make Loving Fun.

Uz nekoliko platinastih pjesama, ploča je prodana u više od 40 milijuna primjeraka diljem svijeta.