Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP

Legendarni Depeche Mode najavili su izlazak novog albuma "Memento Mori" i svjetsku turneju u sklopu koje će 23. srpnja iduće godine nastupiti u Areni Zagreb, objavila je agencija XOXO.

Depeche Mode, koji je 2020. godine primljen u Rock & Roll Hall of Fame, najavio je na posebnom događaju u Berlinu izlazak novog albuma i svjetsku turneju na koju kreću 2023. godine. “Memento Mori Tour” podržat će nadolazeći 15. studijski album istoimenog naziva, koji bi trebao izaći u proljeće iduće godine.

Dave Gahan i Martin Gore otkrili su da će turneja, koju predstavlja Live Nation, započeti limitiranim brojem koncerata u sjevernoameričkim arenama, počevši 23. ožujka. Koncerti u Sjevernoj Americi uključuju i njujorški Madison Square Garden, čikaški United Center, Kia Forum u Los Angelesu te Scotiabank Arenu u Torontu.

Bend potom kreće na europski, stadionski dio turneje, koja počinje 16. svibnja, a uključuje poznate lokacije kao što su Stade de France u Parizu, Olimpijski stadion u Berlinu, stadion San Siro u Milanu te stadion Twickenham u Londonu.

“The Memento Mori Tour” bit će njihova devetnaesta turneja, prva nakon više od pet godina. Posljednja turneja benda, “Global Spirit Tour 2017.-2018.”, bila je najduža turneja s više od 130 nastupa diljem Europe i Sjeverne Amerike, pred više od tri milijuna obožavatelja, a zabilježena je kao jedna od turneja s najvećom zaradom.

Govoreći o novom albumu Martin Gore je rekao: “Na ovom smo projektu počeli raditi rano u pandemiji, pa su njegove teme izravno inspirirane tim vremenom. Nakon Fletcheve smrti, odlučili smo nastaviti jer smo sigurni da je to ono što bi on želio, a to je projektu doista dalo dodatnu razinu značenja”.

Dave Gahan dodaje: “Fletchu bi se svidio ovaj album. Zaista se veselimo što ćemo ga uskoro podijeliti s vama i jedva čekamo da vam ga predstavimo uživo na nastupima sljedeće godine.”

Depeche Mode su dosad prodali više od 100 milijuna albuma i svirali pred više od 35 milijuna obožavatelja širom svijeta i ostaju posebno utjecajna glazbena sila u svijetu.