Filmski kritičar: “Bilo je vrijeme da Oscara dobije i prva Azijatkinja”

Novinari i filmski kritičari Robert Bubalo i Dean Sinovčić gostovali su u Newsnightu u kojem su komentirali ovogodišnju dodjelu Oscara.

“Nadao sam se pokojem iznenađenju jer je bilo dosta predvidljivo. Upitao sam se je li film “Sve u isto vrijeme” toliko dobar da osvoji 7 Oscara, a ostali filmovi niti jedan. No, postoji jedno od logičnih objašnjenja, on je jedan spomenik multikulturalnosti, a kao druga stvar je to da su drugi redatelji oskarovci podbacili. Treća stvar je to da su se članovi Akademije raspodijelili po dobnoj skupini”, rekao je filmski kritičar Robert Bubalo.

S druge strane, filmski kritičar Dean Sinovčić navodi kako je Oscarom dominirala politička korektnost.

“Film “Sve u svoje vrijeme je spoj priča o superherojima što jako prolazi kod mlađe publike i to što film prihvaćaju stariji članovi Akademije. Radi se o tome da je vrijeme da prva Azijatkinja dobije svog Oscara, to je sad bila Michelle Yeoh, i ujedno druga žena nebijelkinja koja je osvojila Oscara u toj kategoriji. Prva je bila prva Hallie Barry. Sve je išlo u tom smjeru da se pogoduje tom filmu. Uopće nije diskutabilno da je Cate Blanchett trebala dobiti Oscara. To je bila uloga stoljeća”, rekao je Dean Sinovčić.

Isto tako, kritičar navodi kako su “Duhovi otoka najveći gubitnik ovogodišnjih Oscara. Priča “Sve u isto vrijeme” je puno bliža Amerikancima nego Europljanima, kod nas taj film nije toliko dobro prošao, rekao je Sinovčić dok je Bubalo dodao: “Meni se taj film čini kao jedan dugački video spot. Hollywood voli priče kao što je ona Brendana Frasera. Bio je na vrhuncu i onda je padao. Ta uloga je značila da će se vratiti ili neće ništa napraviti. Pokazao je da zna glumiti. Ovo je njegov ekstremno velik povratak. Njegov konkurent je bio Austin Butler i priča o Elvisu, tu su kampanje jako bitne, kao i u politici”,

Isto tako, navodi da su ove godine napravljeni filmovi o dvije velike pop ikone, Elvisu i Marylin Monroe, no oba filmovi su bili jako loši.

“Hollywood je prepun egomanijaka, svi misle da su bolji od onog koji je dobio Oscara”, rekao je Bubalo.

