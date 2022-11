FOTO Otkrivene grickalice starih Rimljana stare više od 2.000 godina

Jednogodišnje proučavanja drenažnog sustava ispod Koloseja otkrilo je fragmente kostiju medvjeda i velikih mačaka, vjerojatno korištenih za borbu ili kao plijen u igri lova u drevnoj rimskoj areni, rekli su arheolozi.

Ostala otkrića uključuju više od 50 brončanih novčića iz kasnog rimskog razdoblja, kao i srebrni novčić iz oko 170.-171. godine nove ere u spomen na 10 godina vladavine cara Marka Aurelija, dodali su u priopćenju objavljenom u četvrtak.

Sjemenke voća kao što su smokve, grožđe i dinje, kao i tragovi maslina i orašastih plodova – za koje se smatra da ukazuju na ono što su gledatelji grickali tijekom predstava – također su pronađeni u 2000 godina starom kamenom amfiteatru.

A selection of fruit seeds, stones, & pits recovered from the drainage system of the Colosseum in #Rome, remains of the snacks eaten by #Roman spectators watching the games in the arena up to 1900 years ago #RomanArchaeology pic.twitter.com/qrSSRQUIYB