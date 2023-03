Hus: Bilo je sugestija da Akijeva zamjena bude Kiki, ali ovo je novo poglavlje

Podijeli :

Gosti N1 Newsnighta bili su čelni čovjek Parnog valjka, Husein Hasanefendić Hus i novi pjevač Parnog valjka, 31-gdoišnji Igor Drvenkar. Bend se odlučio nastaviti svirati nakon smrti pjevača Akija Rahimovskog. S Drvenkarom su izdali novu pjesmu - Moja glava, moja pravila.

Kako je izbor pao na Igora?

“Tražili smo rješenje. U jednom trenutku smo shvatili da je besmisleno živjeti ako ne sviramo. Čovjek nema svrhe ako ne radi ono što želi i voli. Svašta smo probali, ali moramo priznati da nam je Igor promaknuo, bio je ispod radara. Nisam znao do prve probe ništa o njemu. Već je na prvoj probi odmah zazvučalo to”, rekao je Hus.

Dodaje da je nemoguće izbjeći komparacije novog pjevača s Akijem, ali i da je vokal naravno drugačiji.

“Nije bilo presudno je li drugačije ili je slična farba, nego taj jedan pomalo iracionalan moment. Dobro nam je zazvučalo sve skupa”, ističe Hus.

Igor Drvenkar kaže da još nije svjestan svega što se događa.

“Od prve probe smo baš kliknuli, stvorila se nekakva energija ne samo kad smo svirali nego i kad smo imali pauzu. Iz probe u probu smo nekako stasali i rasli. Počašćen sam što sam nastavio s ovom ekipom”, kaže novi pjevač Parnog valjka.

VIDEO | Objavili novu pjesmu: Poslušajte kako Parni valjak zvuči bez Akija

Predstavljajući svoj glazbeni put, Drvenkar je rekao da mu je uvijek jedini put bila glazba.

“Tako sam iz Podravine došao u Zagreb i nisam nikoga poznavao. Moji se u obitelji nitko ne bavi glazbom. Kao zaljubljenik u takvu umjetnost, odlučio sam se okušati u raznim oblicima izvođenja pa i u kazalištu. U sve to sam ulazio sa srcem i tako sam se gradio. Drago mi je da su dečki prepoznali tu iskrenost”, kazao je.

Osvrćući se na činjenicu da je publici najpoznatiji po sudjelovanju u A strani, Igor je kazao:

“A strana mi je dala nekakav oblik identiteta sigurno. Otkrio sam neke glazbene ukuse u kojima se nisam prije okusio. Donijela mi je puno kvalitetnog, profesionalnog, televizijskog i izvođačkog iskustva.”

Hus kaže da je unatoč tome njima promaknuo jer nisu baš ljudi koji sjede pred televizijom.

“Ali nije to baš bitno, čuješ nešto što je već isproducirano, ne znaš koliko je korekcija i što se dešava kada čovjek uzme mikrofon i zapjeva u bendu bez naknadnih ispravaka”, napominje Hus.

Vođa Parnog valjka priznao je i da su nakon smrti Akija prošli pravu dramu.

“Pucali su živci, bili smo blizu odustajanja. Nema na svijetu primjera benda koji je nakon 47 godina doživio to što smo mi doživjeli i da se odlučio ići dalje. Imamo silnu želju nastaviti svirati, ali nismo htjeli brzati. Čekali smo i dočekali. Bili smo na rubu odustajanja”, kazao je Hus.

“Možda će obožavateljima ovo teško pasti, ali moraju nas razumjeti da moramo nastaviti svirati. Da je Aki živ, a ne može pjevati, ne bi nastavili, to bi bio kraj benda. Ali ovako…”, nastavlja Hus.

Pozitivne reakcije publike

Igor komentare ne čita, ali kaže da mu je svakako drago kada primi informacije od drugih da su reakcije pozitivne.

“Nekako je to potvrda da sve to vrijedi i da se još više mogu upustiti u to”, kaže on.

Hus ističe da zaista nitko ne može zamijeniti Akija:

“Nije ni bio cilj naći kopiju Akija. Bilo je puno sugestija da to bude Kiki. Ja bih to doživio kao pokušaj kopije, sad njegov sin pjeva, imaju sličnu boju glasa… Ovo je novo poglavlje. Aki je jedinstven.”

Klupska turneja i novi album

Najavio je da se nadaju da će već u petom mjesecu krenuti s nastupima u klubovima. “I vrlo svjesno idemo u manje prostore jer je to najdirektniji pristup, tamo se kali”, rekao je dodajući da će nastupati u cijeloj regiji.

Na pitanje znači li to da će arene pričekati još, Hus odgovara:

“Ne znam još, sve je moguće.”

Otkrio je i da neke nove pjesme već postoje u demo verziji.

“Ako bude sreće, možda album bude do kraja godine”, kazao je napomenuvši da je članovima benda koji pjesme izvode već godinama puno lakše nego Igoru koji kreće iz početka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.