Incubus premijerno u Hrvatskoj: Kultni alt rock band u lipnju nastupa na Šalati

"Incubus, alt rock bend iz Los Angelesa, po prvi puta dolazi u naše krajeve i to na zagrebački stadion Šalata u petak 9. lipnja 2023. Premijerni nastup jednog od najpoznatijih alter bendova na omiljenoj gradskoj pozornici u centru označit će sjajan uvod u ljetnu sezonu, a Incubus u Zagreb dolazi u sklopu velike turneje.

Incubus – “Drive”

Bend je oformljen 1991., a od tada je Incubus krenuo na konstantnu uzlaznu putanju i ostavio neizbrisiv trag na alternativnoj glazbenoj sceni. Postali su jedan od najpopularnijih bendova žanra izdvajajući se od drugih sa svojom etikom i širokom paletom zvukova kojoj su dodali heavy metal, funk, jazz, hip-hop, techno i post-grunge.

Kalifornijski bend je do sada prodao 23 milijuna albuma diljem svijeta, postigao višestruko platinaste naklade, a njihovi albumi su redovito u prvih pet mjesta Billboardove ljestvice 200 najboljih albuma. Istovremeno fenomen benda se proširo na streaming servise, gdje broje prosječno 4,1 milijuna slušatelja mjesečno, kao i više od milijardu streaminga pjesama na raznim platformama.

Incubus – “Love Hurts”

Objavili su osam studijskih, kao i pet live albuma, dok su četiri singla, “Drive”, “Megalomaniac”, “Anna Molly” i “Love Hurts”, zacementirala poziciju na prvom mjestu Billboardove ljestvice alternativnih pjesama. Uhvatili su i nominaciju za Grammy i to za najbolju Hard Rock izvedbu za pjesmu “Megalomaniac”. Incubus je bio neizostavan dio velikih svjetskih festivala kao što su Ozzfest, Lollapalooza, Rock In Rio, Air + Style, Download i Pinkpop, a dijelili pozornice i turneje s bendovima kao što su Beastie Boys, The Police Linkin Park, OutKast, Moby, Jane’s Addiction, Queens of the Stone Age, Deftones i mnogim drugim.

Nakon albuma “Fungus Amongus” iz 1995. i “S.C.I.E.N.C.E.” koji je uslijedio, bend je lansiran po povećalo mainstreama izdanjem “Make Yourself” iz 1999. Sadržavao je mega popularni singl “Drive”, kao i “Pardon Me” te “Stellar”, uvršten je na popis 1001 albuma kojeg morate čuti prije nego umrete, a Metal Hammer ga je upisao među najbolje metal albume te godine. Uspjeh se nastavio uz “Morning View”, kojeg su obilježili singlovi “Wish You Were Here” i “Nice to Know You”, i album “A Crow Left of the Murder…”. Nasljednik “Light Grenades” završio je na prvom mjestu Billboardove ljestvice albuma, a 2011. je uslijedio “If Not Now, When?”. Posljednji album “8”, najavljen singlom “Nimble Bastard”, na kojem je kao producent radio i Skrillex pokazuje želju za istraživanjem i trenutno stanje uma.

Gotovo tri desetljeća nakon debija, Brandon Boyd kao vokal, Mike Einziger na gitari, bubnjar Jose Pasillas II, DJ i klavijaturist Chris Kilmore i Ben Kenney na bassu, dolaze još pokazati svoju verziju rock glazbe, a publika će to moći doživjeti 9. lipnja na Šalati na njihovom premijernom koncertu u Hrvatskoj.

Prve ulaznice bit će dostupne na web stranici benda u sriijedu 22., kao i u četvrtak 23. ožujka od 10:00 i to kroz LAA newsletter. Javna prodaja kreće dan kasnije, u petak, 24. ožujka u 10:00 po cijeni od 38 Eur. Od 16. travnja do 8. lipnja cijena će im iznositi 42 Eur, a na dan koncerta 46 Eur. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, te sva prodajna mjesta Eventima kao i www.eventim.hr. Informacije o VIP paketima dostupne su na web stranici benda.

Po jedan dolar od svake prodane ulaznice ide u zakladu Make Yourself kojom bend pomaže zajednicama diljem svijeta.

