Konvencija SFeraKon u Zagrebu: Stiže i glumica iz Zvjezdanih staza

Podijeli :

Sferakon

SFeraKon, najstarija i najuglednija znanstvenofantastična konvencija u ovom dijelu Europe, ove godine će se održati od 12. do 14. svibnja u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER).

Ovogodišnji SFeraKon, tradicionalna i međunarodno priznata konvencija koju organizira SFera, društvo za znanstvenu fantastiku iz Zagreba je i ove godine pripremio brojna iznenađenja za zaljubljenika u znanstvenu fantastiku i srodne žanrove.

“NATO je vojna organizacija. Kad je gorilo, Plenković gledao kako izbjeći rat” Konobarica zavela liječnika, omamila ga i opljačkala, otkriveni detalji

Sve ljubitelje književnosti oduševit će vijest da kao počasna gošća dolazi Samantha Shannon, mlada spisateljica iz Londona. Bavi se pisanjem od djetinjstva, a nedavno je završila i jezični studij na Oxfordu. Prvu knjigu iz svojeg popularnog serijala Sezona kostiju napisala je tijekom studija, a prevedena je na dvadeset i pet jezika. Sam serijal je završen 2021. godine. Samantha uz nadnaravnu distopiju piše i fantastiku pa je vrijedno posebno spomenuti The Priory of the Orange Tree, roman koji je 2020. bio finalist za prestižnu literarnu nagradu, a čiji prijevod će biti objavljen i predstavljen ekskluzivno na SFeraKonu!

Dolazi nam u goste i već najavljena Nicole de Boer, glumica iz omiljene serije Zvijezdane staze: Deep Space 9, koja sa sobom dovodi i Lolitu Fatjo, ženu mnogih talenata, koja će najviše imati za reći o svom iskustvu kao scenaristica, a kasnije i koordinatorica scenarija, na serijama i filmovima iz franšize Zvjezdane staze.

Sigurno će podijeliti i koju zanimljivu anegdotu iz svoje karijere agenta za brojne glumce i glazbenike te iskustva s drugih konvencija na kojima je čest gost. Osim poznatih gostiju, na konvenciji na kojoj se i ove godine očekuje više od tisuću posjetitelja, predstavit će se niz udruga koje se bave znanstvenom fantastikom, a posjetitelji će uživati u brojnim predavanjima, igraonicama, turnirima i demonstracijama RPG igara, kao i u sajmu knjiga, prodajnoj izložbi i, naravno, cosplayju.

SFeraKon se organizira uz potporu Grada Zagreba, Ministarstva Kulture i Zagrebačke zajednice tehničke kulture.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Autor teksta odgovara Plenkoviću: Nisam mislio na Milanovića! Stručnjak: Grabar Kitarović bila bi idealan kandidat za NATO, no naštetila si je Procurio povjerljivi dokument Pentagona: Srbija pristala slati oružje Ukrajini