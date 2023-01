Odabrane najljepše hrvatske knjige

Podijeli :

Izvor: Lubos Houska/Pixabay/Ilustracija

Na natječaju Hrvatska lijepa knjiga 2022. Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu odabrano je 18 izdanja koja će sudjelovati u međunarodnom natječaju i izložbi najljepše oblikovanih knjiga u Leipzigu i biti predstavljena na izložbi Book Art International u Frankfurtu.

Natječaj je NSK raspisao na poziv Zaklade Stiftung Buchkunst, a radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj i izložbu Best Book Design from all over the World koja će se održati za trajanja Sajma knjiga u Leipzigu te za izložbu Book Art International koja se organizira u sklopu Sajma knjiga u Frankfurtu.

Na natječaj je pristiglo 175 izdanja, od kojih je prosudbeno povjerenstvo, u kojemu su bili akademski slikar-grafičar i akademski snimatelj Luka Gusić, akademski slikar – grafičar Danijel Srdarev i izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, izabralo njih 18, vodeći pritom računa, kako se ističe u obrazloženju odabira, o tome da se u obzir uzimaju što svježija i originalnija djela.

Odabrane su knjige “Bibliotok/Library Island” (Sandorf), “Biciklistička početnica profesora Fausta” (Naklada Semafora), “Crtice” (Z.J.L.J.), “Gdje se skriva Vedran?” (Ibis grafika), “Hahari na dnu mulja” (Mala zvona), “Hamsin 51” (MeandarMedia), “Ishodišta zagrebačkih interijera: prostori privatnosti” (Vulin i Ileković), “Jedan dan u životu foke Marisol” (Oaza Books), “Kako smo stanovali” (Oaza Books), “Kiki, mi te volimo” (Ibis grafika), “Ogledalo bez mana” (Mala zvona), “Otok na kojem cvjetaju limuni: Vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu” (Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku), “Rat je svugdje isti” (Fraktura), “Reci mi sve” (Profil knjiga), “Sama” (Naklada Ljevak), “Tepih na ražnju” (Oaza Books), “Tko živi na nebu?” (Knjiga u centru) i “Tošo Dabac: Umjetnik svojeg vremena” (Školska knjiga i Muzej za umjetnost i obrt).

Odabrane knjige nakon Sajma u Frankfurtu postaju dio fonda German Museum of Books and Writing u Leipzigu, koji je dio Njemačke nacionalne knjižnice (Die Deutsche Bibliothek).

