Puhovski: Ove godine nema filmova o koroni, ljudi su zasićeni

ZagrebDox svake je godine svojevrsni odraz vremena koje posljednjih godina obiluje temama na koje dokumentaristi ne mogu 'zažmiriti' no, kako je rekao direktor tog zagrebačkog filmskog festivala Nenad Puhovski, ove godine godine ipak nema niti jednog filma o donedavno neizbježnoj, a sada zaboravljenoj temi, koroni.

“Normalna je ljudska želja da se zaborave neke teme, maknu i da kažemo da je prošlo, tako da nema filmova o koroni, ali i ono čega nema ukazuje na određeni trend”, rekao je Puhovski u razgovoru za Hinu.

Kaže da je zanimljivo i što niz sjajnih filmova o važnim temama kao što je rat u Ukrajini na festivalima bez obzira na kvalitetu nisu prošli jako dobro. “Evidentno je da postoji mali zazor i zamor ljudi i medija i čitavog društva o nekim temama, no naša je dužnost da preko filmova podsjetimo na to, što ćemo i dalje raditi”, dodao je.

Puhovski smatra da je važno da autori dokumentarnih filmova pokazuju život kakav jest, koji nikada nije jednoznačan, da govore o njegovoj punini i svemu što on donosi, a što će biti i jedna od karakteristika ovogodišnjeg festivala.

“U ovom trenutku sigurno je došlo do prezasićenosti nekim temama, pogotovo kod nas, od korone i potresa do financijskih i političkih problema. Ljudi bježe, zatvaraju se u sebe, u svoje stanove, vlastite male svjetove, no važno je da mi odškrinemo ta vrata, jer će onda barem dio njih zaviriti i vidjeti što je s druge strane”, istaknuo je.

Za svoje 19. izdanje, koje će se održati od 26. ožujka do 2. travnja u kinu Kaptol Boutique Cinema, vratili su i ‘lakše’ programe – Happy Dox i Glazbeni Globus “kako bismo dali gledateljima izbor, da pronađu za sebe neki dokumentarac koji ih zanima.”

Velika i kvalitetna ponuda filmova, čak 1300 prijava

Filmovi za ovogodišnji festival, njih stotinjak, odabrani su između više od 1300 prijavljenih, što je i posljedica toga da je zbog korone bilo više postprodukcije nego produkcije.

Nakon predselekcije Puhovski je pogledao između 500 i 600 prijavljenih filmova što mu je, napomenuo je, uzbudljivo i kad ih odabire važno mu je da su jaki u nekom svom elementu, ako ne za konkurenciju, za neki od ostalih programa.

“Sama činjenica da smo od 1300 izabrali više od 100 filmova govori da svi oni po našim kriterijima zaslužuju biti na festivalu”, naglasio je.

Za Veliki pečat natječe se po 20 filmova u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji, a na festivalu je ukupno 12 programa, među kojima su i neki novi – Green Dox s ekološkim temama, Festivalski hitovi i Moj fokus.

Etička i estetska pitanja prikazivanja rata i teških tema

Po njegovim riječima, ove su se godine pokušali ubaciti u prostor između depresije i neizvjesnosti i omogućiti ljudima da vide niz filmova, a svjesno nisu išli na neku jaku temu.

Jedna od tema koja se ipak ističe je ona koja propituje način prikazivanja teških tema i ratnih događanja, osobito u kontekstu etičnosti. Nju najavljuje film otvorenja, “Fantastični stroj”, koji propituje ljudsku zaluđenost uokvirivanjem svijeta očima kamere, a nastavlja se u edukativnom programu ZagrebDox Pro koji se održava na temu “Kako snimiti rat?”.

“Fantastični stroj, nagrađen na Sundanceu i Berlinalu, govori o poznatoj fotografiji poginule žene, u prvom planu je ona, u drugom razorene kuće, dok kontraplan pokazuje hrpu fotoreportera koji to snimaju”, rekao je.

Tema se još izravnije obrađuje u programu ZagrebDox Pro u kojem će se, najavio je, govoriti o tome kako snimiti rat, prije svega etički, znači li to “identificirati” se s jednom stranom, forsirati opasne situacije da bi se dobili dobri kadrovi, govoriti o sebi ili drugima, biti politički ili na bilo koji drugi način ostrašćeno pristran.

Festival će iduće godine imati svoje dvadeseto izdanje, a Puhovski kaže da je najbolje mjerilo onoga što i kako rade činjenica da ih je Europska filmska akademija uvrstila među 30-ak festivala čiji se pobjednici izravno natječu za ‘europskog Oscara’.

“Mi smo jedan od rijetkih festivala koji je ostvario kontinuitet kroz sve ove godine kada ih je zbog pandemije puno bilo odgođeno ili online, a mi smo kompletan program imali u kinima”, ustvrdio je.

Puhovski ističe da su ponosni što su uspjeli održati festival i zahvalni su publici, a vjeruje da će ona i ove godine prepoznati da je ZagrebDox mjesto gdje mogu vidjeti nešto čega nema nema drugdje jer, dodao je, mnogi filmovi koje prikazuju nisu dovoljno atraktivni za streaming servise i osobito za televizije.

