Nominacije za ovogodišnju dodjelu filmske nagrade Oscar u N1 Newsnightu je komentirao novinar Večernjeg lista Robert Bubalo.

Čak 10 filmova nominirano je za Oscara u kategoriji za najbolji film, a SF komedija “Sve u isto vrijeme” predvodi s čak 11 nominacija.

“Nije iznenađenje. Ozbiljni filmski časopisi su predviđali tako nešto, ali opet sam šokiran, ne mogu dokučiti tajnu filma. To je filmski hibrid – žanrovski hibrid, dramaturški hibrid… Film je prije svega zabavan, ima široku fan publiku, ali bez obzira, mislim da neće biti na kraju veliki pobjednik. Ali priznajem, nisam dokučio tajnu tog filma”, komentirao je Bubalo.

Povećan je i broj glasača koji odlučuju o nominacijama, a Bubalo smatra da je “u svijetu filma to možda i najpoštenija nagrada”.

“U Cannesu, San Sebastianu, Torontu imate žiti s tri, pet, sedam članova, to je uski krug. Ovo je velika populacija ljudi. No ja bih ipak za uspjeh ovog filma rekao da je u pitanju to što je 21. stoljeće azijskog filma i prodor azijskog filma u Hollywood. Azijski filmovi i kultura su postali mainstream u Hollywoodu”, rekao je Bubalo.

Po broju nominacija slijede “Duhovi otoka” i “Na zapadu ništa novo”.

“”Na Zapadu ništa nova” je remake koji smatram ne baš potpuno smislenim. Original je snimljen 1930., skoro sto godina je prošlo od originala. Ja nisam vidio ništa novo, osim što je u boji i što je snimano dronovima. A “Duhovi otoka” je film u kojem je, po meni, Colin Farrell razbio predodžbu o prosječnom glumcu. Stvarno je dokazao da je veliki glumac”, komentira Bubalo.

Ističe da su ove nominacije pokazale specifično – više je pravih favorita, odnosno nema nijednog favorita, u bilo kojoj kategoriji, osim možda za glavnog glumca. “Tu se ipak najviše spominje Austin Butler za ulogu Elvisa.”

A Oscar za najboljim film ide…

“”Tar”, “Duhovi otoka” i “Sve u isto vrijeme” su po meni u prvom redu favorita. Sva tri filma nominirani su za najbolji film, režiju i montažu. To je čvrst oslonac da ih se stavi u favorite. U ovom stoljeću samo dva filma koji nisu bili nominirani za montažu su dobili Oscara za najbolji film”, rekao je Bubalo.

“I nikad ne smijete ignorirati Stevena Spielberga i njegov film Feldmans. Ima puno obožavatelja i prijatelja u Hollywoodu. Specifičnost za njegove filmove je da nikad glumci previše ne odskaču, sve je u funkciji filma. Spielbergovi filmovi su poput Atletico Madrida – nema neke zvijezde, ali pobjeđuju gotovo sve protivnike. To je duh momčadi koji je Spielberg stvorio”, dodao je Bubalo.