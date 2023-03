Elvis Presley kao tajni agent? Drugo lice zvijezde u komediji za odrasle

Elvis Presley je neizbrisiv dio pop kulture i kao takav je inspirativan za mnoge umjetnike, a ovih dana stiže nam nova animirana serija u kojoj će on biti tajni agent koji se bori protiv zločina.

U pitanju je Netflixova serija pod nazivom “Agent Elvis”, koja je najavljena kao komedija za odrasle koja će u sebi sadržati seks, drogu, rock’n’rolla i borbu protiv zločina.

Elvis u seriji mijenja svoje prepoznatljivo odijelo i postaje tajni agent jednog vladinog programa kako bi se borio protiv mračnih sila koje prijete Americi, a sve to dok je i dalje u ulozi kralja rock’n’rolla.

Glas Elvisu pozajmljuje Matthew McConaughey, a tu su još i Priscila Presley, Johnny Knoxville i mnogi drugi.

Kako su najavili tvorci serije, u čijem stvaranju je sudjelovala i sama Priscilla, Elvis će sudjelovati u mnogim povijesnim događajima, pa će se tako sresti i s Charlesom Mansonom, što je donekle inspirirano Quentinom Tarantinom kao velikim utjecajem na seriju.

Jedinstven vizualni identitet ipak je namijenjen samo odraslim osobama, a serija “Agent Elvis” moći će se pogledati na Netflixu već od 17. ožujka, piše City Magazine.

I talked about this a few weeks ago. It looks fun. Agent Elvis is a mature rated animated series on Netflix. It drops this Friday, March 17th. #agentelvis #netflix pic.twitter.com/BK1mTooROJ