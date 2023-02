Kolekcionarka koja je posjetila sajam moderne umjetnosti slučajno je srušila malenu staklenu skuplturu poznatog umjetnika Jeffa Koonsa koja se razbila.

Blistava plava skulptura, jedna iz Koonsove slavne serije “Pas od balona”, bila je procijenjena na 42.000 dolara, a nezgoda se dogodila na sajmu Art Eynwood u Miamiju, na Floridi.

Skulptura je stajala na akrilnom postolju s prezimenom slavnog umjetnika.

“Vidio sam tu ženu kako kucka po skulpturi i tada je pala i razbila se u tisuće komadića”, rekao je umjetnik Stephen Gamson za Fox News.

Novinarima je rekao da misli da se žena htjela uvjeriti radi li se o pravom balonu.

Neki kolekcionari i gosti sajma su u prvi tren pomislili da se radi o umjetničkom performansu.

Jedan je posjetitelj uspio snimiti taj trenutak, a na snimci se čuje glas kako govori: “Ne mogu vjerovati da je to netko srušio”.

Benedicte Caluch, koji sponzorira Koonsove umjetnine, rekao je za Miami Herald da žena nije namjerno srušila skulpturu te da će štetu pokriti osiguranje.

