10 najskupljih mačaka na svijetu

Podijeli:







Izvor: Pinki191 / Stockimo / Alamy / Alamy / Profimedia

Premda su ulice, udruge i skloništa prepuna mačaka svih oblika, boja i starosti, i premda su takvi ljubimci često privrženiji vezujući se uz čovjeka kao "spasitelja", ljudi se često odlučuju uzeti čistokrvnu pasminu radi daljnjeg razmnožavanja i eventualno izložbi.

No, kako ljubimca ne treba birati prema izgledu nego karakteru, donosimo vam obilježja i cijene deset najskupljih pasmina mačaka na svijetu.

10. Sijamska

Sijamska mačka potječe s Tajlanda i spada među najskuplje, ali i najživlje, najotvorenije i najveselije pasmine. Ona se malo teže povezuje s vlasnikom i prihvaća suživot s drugim ljubimcima. Cijena se kreće oko 1.200 eura.

9. Britanska kratkodlaka

Ova pasmina, najčešća u Velikoj Britaniji, poznata je po okruglastim obrazima i naborima oko usta s kojima podsjeća na mačku iz “Alise u zemlji čudesa”. Cijena joj se kreće oko 1.500 eura.

8. Ruska plava

Jedna od omiljenih kućnih ljubimica potječe iz Rusije. Ova znatiželjna pasmina ima neobične crte oko usta iako od svih najviše podsjeća na domaću mačku. Želite li ovu ljepoticu, morat ćete izdvojiti između 900 i 2.000 eura.

7. Škotski fold

Porijeklom iz Škotske ova pasmina može biti raznih boja. Jedinstvena je po ušima koje se preklapaju prema naprijed i najčešće jarko narančastim očima. Zbog posebne anatomije uši zahtijevaju i posebnu njegu i brigu. Zato im i cijena može doseći 3.000 eura.

6. Peterbald

Također ruskog porijekla ova pasmina mačke ima vrlo kratku dlaku, a može biti i potpuno bez dlake. Rezultat je eksperimentalnog parenja pasmina Don Sphynx i Orijentalne mačke, a nastala je tek devedesetih godina prošlog stoljeća. Nježna je i zaigrana, agilna i aktivna pa od nje možete očekivati da istraži cijelu kuću. Cijena doseže do 3.000 eura.

5. Sphynx

Jedinstvena po tome što na tijelu nema krzna, ove se mačke mogu pohvaliti izrazitom inteligencijom, nježnim karakterom i sklonošću drugim kućnim ljubimcima. Izrazito su privrežene vlasnicima i pate kad ostanu same. Cijena – oko 3.000 eura.

4. Manks ili Manska mačka

Manks potječe s otoka Mana u Irskom moru, uz zapadnu obalu Velike Britanije. Jedinstvena je po tome što uopće nema repa ili je vrlo kratak. Prema legendi, Manks je jedna od životinja spašenih od biblijskog potopa, a bez repa je ostala jer je Noa prebrzo zatvorio vrata kad je uskočila u arku. Cijena ide do 3.500 eura.

3. Perzijska mačka

Porijeklom iz Anatolije ova pasmina mačke cijenjena je još iz doba kraljice Viktorije. To ne čudi s obzirom na to da ova pasmina zahvaljujući svojim pokretima i dugoj dlaki djeluje kraljevski. No, upravo zato zahtijeva nešto više brige od ostalih pasmina, barem što se tiče krzna. Neki primjerci pasmine iz legla s nagradama mogu doseći cijene i 5.000 eura.

2. Savannah

Ova neobična pasmina zapravo je križanac između divlje mačke servala i domaće mačke. Budući da se radi o križancu, prilično je neukrotiva pa joj je odmalena potrebna socijalizacija i trening. Spada među rijetke mačke koje ne samo da vole vodu, nego su joj i sklone do te mjere da će se rado igrati s vodom ili se kupati. Budući da se radi o vrlo rijetkoj pasmini koja zahtijeva puno brige, cijena joj može doseći do 20.000 eura.

1. Bengalska

Bengalska mačka je jedna od najmlađe nastalih pasmina umjetnom selekcijom. Nastala je križanjem Azijske leopard mace i domaće mačke i posebna je po krznu s istaknutim leopard šarama. Jako je društvena, nježna, obožava skakati, puno se kreće i zato joj treba i puno prostora. Na trenutke se čini neumorna. Mačići iz najcjenjenijih legla stoje i po 20.000 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.