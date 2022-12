5 zdravijih opcija namirnica koje možete uvrstiti u svoje blagdanske recepte

Podijeli :

Izvor: Unsplash

Blagdani su sinonim za pečenje kolača i ostalih slasnih delicija, a s toliko obiteljskih tradicija, može biti teško uravnotežiti zdravu prehranu dok provodite kvalitetno vrijeme sa svojim najdražima. Dobra vijest je da se ne morate odreći jednog da biste se usredotočili na drugo kada klasične recepte možete zamijeniti s nekoliko jednostavnih opcija koje vam mogu učiniti blagdansko pečenje zdravijim.

U tradicionalnim sastojcima za pečenje – poput ulja, maslaca i masti – možete uživati ​​u umjerenim količinama, a postoje jednostavne zamjene za upotrebu u vašim receptima. Iako ovih zdravih sastojaka možda nema u receptu za kolače vaše bake, nije sramota tradicionalnu poslasticu učiniti malo hranjivijom, pogotovo ako je konačni rezultat još uvijek vrlo ukusan.

Imajući to na umu, evo pet namirnica za zamjenu kako biste svoje blagdanske poslastice učinili zdravijima, piše Eat This, Not That.

1. Ulje zamijenite pasiranim voćem

Bilo da pripremate obiteljske kolačiće ili isprobavate novi recept za kruh od banane, pokušajte biljno ulje zamijeniti nezaslađenim pireom od jabuka.

Ovo je laka zamjena jer možete zamijeniti ulje bez potrebe za kompliciranom matematikom. Dakle, ako vaš recept zahtijeva ½ šalice ulja, zamijenite to s pola šalice pirea od jabuka. A ako nemate pri ruci pire od jabuke, poslužit će većina pasiranog voća.

Možete čak iskoristiti voćnu kašicu za bebe! Biljna ulja i ulje uljane repice tradicionalno se koriste u pekarstvu i imaju manje zdravstvenih prednosti od drugih ulja, poput ulja avokada i maslinovog ulja. Zamjena ovih ulja niže kvalitete za pasirano voće koje održava vlažnost i okus uz dodavanje nekih hranjivih tvari.

2. Jaja zamijenite lanom

Lan se često naziva “laneno jaje”, a ovo je super jednostavan i hranjiv način da svoje pečene proizvode učinite malo zdravijima. Jaja sadrže vrijedne hranjive tvari, poput proteina i kolina, ali ako vaš prijatelj vegan želi uživati ​​u vašim domaćim kolačićima, jaja možete lako zamijeniti za mljeveni lan.

VEZANA VIJEST Kolači bez brašna: Recepti za zdrave i ukusne deserte koje će djeca obožavati

Sjemenke lana sadrže vlakna i esencijalne omega-3 masnoće, a također daju suptilni orašasti okus. Sve što trebate učiniti je pomiješati jednu žlicu mljevenog lana s 2,5 žlice vode, brzo promiješati i ostaviti da odstoji oko pet minuta dok se zgusne. Zatim ga upotrijebite u svom receptu umjesto jednog jajeta ili udvostručite recept za laneno jaje ako zamijenite dva jaja. Ovo je odlična zamjena za vaše domaće muffine, kekse s komadićima čokolade ili palačinke.

3. Bijelo brašno zamijenite brašnom cjelovitih žitarica

Ovo može biti zamjena koju ste već isprobali ili ju već prakticirate. Cjelovito pšenično brašno također ima više željeza od bijelog brašna i važnog nutrijenta za zdravlje krvi. Ova hranjiva svojstva čine cjelovitu pšenicu zdravijom opcijom od bijelog brašna, a to je još jedna jednostavna zamjena jednog sastojka.

Veći sadržaj proteina u brašnu od cjelovitog zrna pšenice može dovesti do gušće teksture, pa bi ova zamjena mogla biti najbolja za određene recepte, poput kruha i kolačića. Ako niste sigurni u ovu zamjenu, počnite polako. Zamijenite polovicu bijelog brašna u svom receptu s jednakim količinama integralnog pšeničnog brašna za povećanje hranjivih tvari koje vjerojatno neće promijeniti teksturu vaših peciva.

4. Maslac zamijenite avokadom

Iako maslac pekarskim proizvodima daje bogatstvo koje svi volimo, nedostaju mu vrijedni hranjivi sastojci. Zapravo, smatra se da zasićene masti u maslacu imaju negativnu ulogu u zdravlju srca jer mogu povisiti razinu kolesterola u krvi.

S druge strane, smatra se da avokado ima vrlo pozitivnu ulogu u zdravlju srca jer je prepun esencijalnih nezasićenih masti koje mogu sniziti kolesterol i smanjiti rizik od srčanog ili moždanog udara. Srećom, ovo je još jedna laka zamjena. Jednostavno upotrijebite avokado umjesto maslaca u omjeru jedan prema jedan. Avokado se također može koristiti umjesto masti u pekarskim proizvodima, još jednom sastojku s nepoželjnim masnoćama. I, slično zamjeni brašna, možete olakšati stvari zamjenom samo polovice maslaca ili masti za avokado.

5. Mliječnu čokoladu zamijenite tamnom čokoladom

Govoreći o kolačićima s komadićima čokolade, ova jednostavna zamjena jednog sastojka može smanjiti šećer u vašem receptu i povećati broj korisnih antioksidansa u vašim pekarskim proizvodima. Što je čokolada tamnija, proizvod obično sadrži manje šećera.

To znači da će bijela i mliječna čokolada vjerojatno imati više šećera po porciji nego tamna čokolada, a poluslatka je negdje u sredini. Budući da vaš recept za kolačiće vjerojatno već koristi jedan ili dva oblika šećera, nećete ni primijetiti manji sadržaj šećera u komadićima čokolade. A ako želite ići korak dalje, kakao zrnca ne sadrže šećer i zdravija su alternativa mliječnoj čokoladi. Ova opcija je gorča od tamne čokolade, ali pruža najviše zdravstvenih svojstava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.