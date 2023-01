Podijeli :

Izvor: Pexels / Ilustracija

Družite se s prijateljima do kasno u noć i odlučite otvoriti tu bocu vina koju ste namijenili za tu posebnu priliku, no onda shvatite da ste usred noćne more - nemate vadičep.

U redu je. Zapravo postoji nekoliko načina za otvaranje boce vina bez vadičepa — a neki od njih su prilično zabavni. Evo nekoliko taktika koje možete isprobati kako biste otvorili tu bocu i omogućili da vam noć teče bez problema.

1. Bušilica

U biti ista stvar kao korištenje vijka i čekića, samo je nedvojbeno zabavnije i definitivno lakše (pod uvjetom da imate bušilicu). Svojim električnim alatom morate zabiti vijak izravno u čep i zatim ga izvlačite.

2. Lagano udarajte bocu

Da biste otvorili bocu vina, samo trebate nekoliko puta udariti njome o nešto čvrsto. Najbolje funkcionira na pjenušavim vinima jer će se mjehurići uzburkati proširujući sadržaj dovoljno da izguraju čep, ali to možete učiniti s običnim vinom ako ste dovoljno odlučni. Stavite bocu u cipelu i udarite je o zid i ponovite to nekoliko puta dok se boca ne otvori.

3. Upaljač

Možete prisloniti upaljač na grlo boce kako biste zagrijali zrak ispod čepa i na kraju ga izgurali. Pomaknite ga izvana kako biste stvarno pokrenuli stvari (i kako ne biste pregrijali jedno mjesto na boci). Budite oprezni s toplom bocom nakon toga, ali uživajte u nagradama svog znanstvenog pothvata.

4. Pegla za kosu

Ako imate peglu za kosu, učinit će isto što i upaljač. Kao i kod tog trika, morate pomicati peglu naprijed-natrag i gore-dolje, ali se usredotočite na to da što više zagrijete čep. Trebat će vam neko vrijeme, ali trebao bi iskočiti vrlo brzo.

5. Ključ

Bocu možete odčepiti tako da u nju gurnete običan ključ pod kutom, zatim ga okrenete i povučete u isto vrijeme. Nakon malo truda, imat ćete čep dovoljno visoko da ga možete uhvatiti i izvući do kraja rukama.

6. Nož

U redu, zapravo ne želite rezati čep, ali želite upotrijebiti nož. Ova je metoda pomalo identična ključnom savjetu od prije, tako da hoćete li učiniti ovo ili ono uvelike ovisi o tome koji vam je predmet pri ruci. Zalupite ga pod kutom i pomičite i povlačite dok se čep ne oslobodi.

7. Zračna pumpa

Ako iz nekog razloga nemate vadičep, ali pri ruci imate zračnu pumpu, čeka vas poslastica jer možete učiniti nešto zabavno. Gurnite iglu svoje pumpe između čepa i strane boce, zatim malo upumpajte zrak. Budite vrlo oprezni i pumpajte polako, kako ne biste raznijeli cijelu bocu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.