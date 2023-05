Agresivni nilski konj pokušao izaći iz nastambe, spriječio ga zaštitar

Podijeli :

Nilski konji su veliki kopitari koji obitavaju u afričkim rijekama i močvarama. Njihovo ponašanje je uglavnom mirno i opušteno, ali mogu postati vrlo agresivni ako osjete prijetnju ili ugroženost.

Obično su nilski konji tih i povučeni, a najveći dio dana provode u vodi, hraneći se vodenim biljkama. Međutim, kada se osjete ugroženima, nilski konji mogu biti vrlo opasni i agresivni, pogotovo ako su ženke s mladuncima.

Opaka bića

Nilski konji su poznati po tome što su vrlo teritorijalni i brane svoj teritorij protiv drugih nilskih konja i drugih životinja koje osjete kao prijetnju. Također, nilski konji mogu biti agresivni prema ljudima, pogotovo ako se osjećaju ugroženima ili napadnutima.

Upravo zbog toga, važno je da se ljudi drže podalje od nilskih konja u divljini i da se pridržavaju sigurnosnih mjera, kao što su ne prilaziti previše blizu i ne uznemiravati životinje. U nekim slučajevima, agresivni nilski konji mogu biti opasni za ljude, pa je važno biti oprezan i držati se sigurne udaljenosti od ovih divljih životinja, piše Klik.hr.

Heroj dana

No, jedan je nilski konj zamalo izašao iz svoje nastambe u zoološkom vrtu, ali ga je hrabri zaštitar u tome spriječio i to na čudesan način. Stao je pred ogromnu životinju te ga uz par pljuski potjerao nazad u nastambu. Pogledajte kako je to izgledalo.

Security guard prevents hippo from escaping into public area at zoo pic.twitter.com/FZyOsIQqUy — More Crazy Clips (@MoreCrazyClips) May 5, 2023

