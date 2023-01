Često ste prehlađeni? Evo što bi to moglo značiti za vaše zdravlje

Podijeli :

Ako simptomi prehlade ne prestaju, možda je problem nešto ozbiljniji. Liječnici objašnjavaju što bi moglo značiti ako imate dugotrajnu "prehladu".

Postoji razlog zašto se ova bolest zove “obična prehlada”: odrasli mogu očekivati dvije do tri prehlade svake godine, a djeca čak i više, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Prehlade su glavni razlog zašto odrasli izostaju s posla i djeca propuštaju školu. Vjerojatno vam ne moramo ni govoriti koji su simptomi, no grlobolja i curenje iz nosa obično su prvi znakovi nakon kojih slijede kašalj i kihanje. Međutim, dok se većina ljudi oporavi za otprilike sedam do deset dana, ponekad prehlade mogu potrajati i potrajati toliko dugo da se na kraju se počnete pitati hoćete li ostatak života provesti brišući nos. Postoji nekoliko stvarnih razloga zašto vaša prehlada traje toliko dugo, prenosi TheHealthy.

Možda je riječ o bolesti dugotrajne prehlade

Prvi uzrok dugotrajne prehlade, prema Sateshu Bidaiseeu, profesoru javnog zdravstva i preventivne medicine na Sveučilištu St. George, je to što možda zbilja . “Prehlada je čest zdravstveni izazov za ljude diljem svijeta, posebno kod djece koja se obično susreću s prehladom jednom mjesečno, a odraslih u prosjeku dva do četiri puta godišnje”, kaže on. “Međutim, dok se obična prehlada obično riješi unutar jednog tjedna, svako trajanje prehlade dulje od dva tjedna smatra se dugotrajnom.”

Možda imate još jedan virus

Osobito tijekom sezone prehlade, možete uhvatiti virus, boriti se s njim, a zatim se izložiti potpuno novoj prehladi; novi virus i novi simptomi mogu se pomiješati s onima s kojima ste se upravo borili i učiniti da se čini kao jedna duga bolest. “Postoje doslovno stotine virusa koji mogu uzrokovati prehladu pa je uobičajeno dobiti više od jednog u datoj godini”, kaže Joshua Scott, MD, liječnik na Cedars-Sinai Kerlan-Jobe institutu u Los Angelesu, dodajući kako je to čest slučaj kod djece.

To bi mogla biti nuspojava vaših lijekova

Kašalj je često posljednji simptom koji nestaje nakon prehlade, ali ako vaš jednostavno ne prestaje, to može biti zbog vaših lijekova, kaže Kristine Arthur, dr. med., internistica u MemorialCare Orange Coast Medical Center u Fountain Valleyu, Kalifornija. Kronični suhi kašalj česta je nuspojava ACE inhibitora, poput lizinoprila, benazeprila i ramiprila, koji su vrsta lijekova za krvni tlak. Međutim, ne bi trebalo biti nikakvih drugih simptoma poput začepljenosti nosa, grlobolje ili pritiska u sinusima, pa ako uzimate jedan od ovih lijekova, razgovarajte sa svojim liječnikom o mogućem prelasku na neki drugi.

Možda su alergije

Čest uzrok curenja nosa i kašlja koji oponašaju virusnu bolest mogu biti alergije izazvane okolinom, kaže dr. Scott. “Ovisno o godišnjem dobu, simptomi alergije mogu trajati mnogo dulje i često su popraćeni svrbežom, suznim očima”, objašnjava. Pelud drveća često može biti visoka zimi pa se simptomi alergije mogu pojaviti i zato.

Možda ste imunodeficijentni

Dugotrajne prehlade također mogu biti znak da je obrambeni sustav vašeg tijela, vaš imunitet, ugrožen. To znači da ste manje sposobni boriti se protiv infekcije, objašnjava dr. Bidaisee. Nedovoljna prehrana, neadekvatan san, dehidracija, stres, genetska stanja, određeni lijekovi i sistemske virusne infekcije kao što je virus humane imunodeficijencije (HIV) mogu smanjiti sposobnost tijela da se riješi prehlade. “Imunokompromitirana stanja zahtijevaju potporno liječenje kao što su dodaci prehrani, odmor, tekućina, upravljanje stresom i antimikrobna terapija”, kaže dr. Bidaisee.

