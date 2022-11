Podijeli:







Novi šef CNN-a rekao je osoblju da voditelji u eteru neće moći piti tokom izvještavanja s dočeka Nove godine, iako će voditelji Andy Cohen i Anderson Cooper biti izuzeti od zabrane.

Chris Licht, novi izvršni direktor kabelske mreže, rekao je zaposlenicima na sastanku ovog tjedna da konzumiranje alkohola pred kamerama šteti kredibilitetu CNN-a u očima gledatelja, navodi se u tekstu Varietyja koji se poziva na neimenovano osoblje CNN-a. Restrikcije dolaze nakon što su CNN-ovi zaposlenici poput Dona Lemona bili vidno pijani tijekom novogodišnjih svečanosti.

Lemonove ludorije donijele su mu popularnost na društvenim mrežama. Jedne godine probušio je uho uživo u eteru nakon što je otkucala ponoć, a tijekom drugog emitiranja, pijani Lemon izjavio je da je “odrastao muškarac” koji “može podijeliti svoje mišljenje na televiziji i to izluđuje ljude”.

“Možete me poljubiti u stražnjicu, nije me briga. Baš me briga”, rekao je Lemon tada.

Prvi doček Nove godine u eri novog izvršnog direktora

Čini se da Andy Cohen, jedan od voditelja koji su izuzeti od zabrane, nije zadovoljan odlukom izvršnog direktora te je u svojoj emisiji u srijedu zvučao prkosno, obećavši da neće smanjiti konzumiranje alkohola na Times Squareu unatoč prijašnjim neugodnostima u novogodišnjoj noći.

“Samo želim da znate da ćemo Anderson i ja partijati jače nego što smo ikad prije partijali u novogodišnjoj noći!”, rekao je energični Cohen gledateljima dok su njegovi gosti aplaudirali s odobravanjem.

Cohen je u srijedu pustio isječak prethodne novogodišnje emisije u kojoj svojoj trezvenosti govori “Sayonara, gubitniče”. Komentar je zapravo bio dio Cohenovog govora protiv tadašnjeg gradonačelnika New Yorka Billa de Blasia. Voditelj je kasnije rekao da se “ne sjeća” svog govora o de Blasiu.

Ovogodišnji doček Nove godine bit će prvi u eri novog izvršnog direktora, koja je započela početkom ove godine nakon odlaska njegovog prethodnika, Jeffa Zuckera.

