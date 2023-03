Deset stvari koje nikad ne biste trebali raditi na svom travnjaku

Podijeli :

Image by andreas160578 from Pixabay

Travnjaci su postali kontroverzna tema jer su ljudi počeli preispitivati ​​utjecaj na okoliš kod održavanja travnate površine. Ali bez obzira na to, ljudi i dalje vole svoje travnjake i troše puno novca i mnoge sate na gnojenje, prozračivanje, košenje, plijevljenje. Travnjaci jednostavno zahtijevaju puno održavanja.

Ako namjeravate uložiti trud i novac u svoj travnjak, pripazite da ne činite jednostavne pogreške koje zapravo mogu naštetiti vašem travnjaku i sav vaš trud učiniti uzaludnim. Dok je većina pogrešaka na travnjaku koje ljudi rade očigledna, neke se pogreške na prvu mogu čak činiti kao dobre ideje. Ako radite nešto od ovdje navedenog, odmah prestanite jer svom dragocjenom travnjaku činite više štete nego koristi, piše Lifehacker.

1. Nemojte ga zalijevati svaki dan

Jedna od najvećih zabluda o njezi travnjaka je da je vašoj travi prijeko treba jako puno vode. Za neke ljude smeđa mrlja na njihovom travnjaku znači da moraju odmah natopiti svoje dvorište. Ali pretjerano zalijevanje travnjaka jednako će mu naškoditi, a svakodnevno zalijevanje zapravo će dovesti do plitkog korijenskog sustava zbog čega je vaša trava osjetljivija na štetočine i bolesti. Zapravo, neki stručnjaci za travnjake tvrde da uopće ne biste trebali zalijevati svoj travnjak, ali ako niste spremni na taj korak, najbolje je da svoj travnjak temeljito zalijevate samo jednom tjedno, čak i tijekom najtoplijih i najsunčanijih mjeseci.

2. Ne zalijevajte ga crijevom

Ako zalijevate travnjak običnim vrtnim crijevom, prestanite. Koliko god bili posvećeni svom travnjaku, nikada ga nećete ravnomjerno zalijevati ručno pomoću crijeva. Također ćete vjerojatno koristiti više vode nego što je potrebno dok zalijevate dijelove vašeg travnjaka. Sustav za raspršivanje ili crijevo za natapanje bit će gotovo sigurno bolji izbor u pogledu pokrivenosti i potrošnje vode.

3. Nemojte opsesivno grabiti lišće

Ako vaš travnjak svake jeseni bude prekriven lišćem, sigurno se odmah bacate na grabljenje lišća. No, ne biste to trebali raditi. Ne samo da savršeno biorazgradiv materijal stavljate u kontejnere i na odlagališta, također propuštate i supermoćne učinke malčiranja. Mnoge kosilice imaju postavku za malčiranje, ali isti učinak možete postići jednostavnim postavljanjem noževa kosilice što je više moguće i uklanjanjem spremnika za travu. Ti sitni komadići odumrlog lišća nahranit će vaš travnjak i učiniti ga zdravijim, ali će prekriti gola mjesta na kojima bi korov inače pustio korijenje.

4. Nemojte koristiti herbicide

Korov može uništiti prekrasan travnjak, no ne trebate ga uklanjati čim ga ugledate. Plijevljenje je bitno ako želite lijep travnjak, ali uporaba kemijskih herbicida vrlo je loša ideja. Bez obzira na to koliko je dobro formuliran ili pažljivo korišten, unosite otrove u ekosustav svog travnjaka. Ovi otrovi ne samo da mogu utjecati na zdravlje vaše obitelji, već mogu oštetiti i travu koju pokušavate zaštititi. Ako morate koristiti kemijske herbicide (za razliku od manje opasnih prirodnih sredstava za uništavanje korova), koristite ih vrlo štedljivo i samo na određenim mjestima gdje je korov niknuo.

5. Nemojte zalijevati travu kad je najveće sunce

Ako zalijevate svoj travnjak kad god je to zgodno, vjerojatno to radite pogrešno. Znanost nam govori da je najbolje vrijeme za zalijevanje travnjaka rano ujutro. Ovo daje vodi priliku da prodre i travi da priliku da je upije prije nego što sunce sve ispari, a također osigurava da vaš travnjak bude ohlađen i zaliven do trenutka kad sunce postane stvarno jako. Zalijevanje noću je loša ideja jer će se vlaga zadržati, potičući bolesti i gljivice, ali ako propustite jutarnje sate, kasno poslijepodne kada je sunce manje intenzivno vaš je sljedeći najbolji izbor.

6. Nemojte uklanjati pokošenu travu

Prirodni je instinkt ukloniti ostatke nakon košnje travnjaka jer zbog njih vaš travnjak izgleda neuredno. Ali, osim ako niste domaćin neke vrtne zabave, puno je bolje za vaš travnjak ako ondje ostavite pokošenu travu. Ostaci trave nakon košnje će osigurati malč za vaš travnjak, štiteći ga od korova i hraneći preostalu travu. Malč zapravo može smanjiti potrebu za gnojivom, štedeći vam i novac.

7. Ne ostavljajte stvari na travi

Bilo da se radi o namještaju, opremi ili samo smeću za koje nemate drugog mjesta, ostavljanje stvari na vašem travnjaku odličan je način za stvaranje gotovo trajnih ćelavih mrlja. Trebalo bi biti prilično očito: stvari ostavljene na vašem travnjaku sprječavaju sunčevu svjetlost da dopre do trave ispod nje i oštećuju vlati trave. Ostavljanje dječjeg bazena ili hrpe smeća na jednom mjestu dulje vrijeme jamči neke neugledne smeđe i ćelave mrlje.

8. Nemojte ga kositi prečesto

Ako ste posebno opsesivni, možda biste željeli svom travnjaku dati sjaj svaki dan, s obrazloženjem da ako ostavite noževe kosilice na istoj visini, sve što radite je podrezivanje oštrica koje brzo rastu. Ali vaš travnjak neće tolerirati svakodnevnu košnju pa čak ni košnju svaki drugi dan. Trava u pravilu ne raste tako brzo, a stres od neprestanog košenja napravit će više štete nego koristi. Iako je svaki travnjak drugačiji ovisno o klimi, vrsti trave i drugim čimbenicima, općenito govoreći, košnja jednom ili dva puta tjedno – najviše – sve je što je potrebno.

9. Očistite snijeg s travnjaka

Ako snijeg prekrije vaš travnjak, on može biti vrlo lijep, a snijeg općenito neće oštetiti vašu travu. Ali ako taj snijeg predugo ostavite na vašem travnjaku, može ugušiti biljke i dovesti do nečega što se zove snježna plijesan, što je gljivična infekcija koja izgleda poput bijele ili sive paukove mreže po vašoj dragocjenoj travi. To možete spriječiti tako da pomognete snijegu da se otopi laganim lopatom ili grabljanjem kako biste razbili snježni pokrivač i izložili ga suncu.

10. Nemojte kositi uvijek u istom smjeru

Košnja vašeg travnjaka je aktivnost koja se ponavlja i primamljivo je ući u stabilan obrazac dok to radite. Ali košenje travnjaka u potpuno istom smjeru i obrascu cijelo vrijeme zapravo je najgori način za to. Dok se vaša kosilica kreće preko vašeg travnjaka, njezina težina i gazni sloj guma utječu na travu i prljavštinu ispod nje, zbijajući je i drobeći. Ako slijedite isti put svaki put, počet ćete vidjeti tu štetu u obliku ćelavih mrlja i mrtve trave. To možete izbjeći redovitom promjenom obrasca i smjera košnje.

