Dodaci prehrani koji će u 2023. postati nezaobilazni trend

Upotreba dodataka prehrani svakako je u porastu. Prema izvješću NutraScience Labsa, predviđa se da će globalno tržište dodataka prehrani porasti na 272,4 milijarde dolara do 2028. Ovo izvješće također nagađa da su neki od pokretačkih razloga koji stoje iza tekućeg porasta kupnje dodataka prehrani povezani s povećanom zdravstvenom sviješću među potrošačima, rastućom urbanizacijom i činjenicom da dodaci prehrani mogu pomoći ljudima s užurbanim rasporedom da lako zadovolje neke od svojih prehrambenih potreba.

Dodaci prehrani također mogu popuniti određene nedostatke kada na unos hranjivih tvari osobe utječu stvari poput načina prehrane ili geografskog položaja. Primjerice, mnogi vegani i oni koji se hrane biljnom hranom uzimat će B12 kako bi nadoknadili nedostatak B12. Ljudi koji žive u sjevernim regijama s dugim, mračnim zimskim sezonama mogu uzimati dodatke vitamina D kako bi nadoknadili nedostatak vitamina koji bi inače dobivali od sunčeve svjetlosti, piše Eat This, Not That.

Možete pronaći mnoštvo različitih hranjivih tvari i vitamina u obliku dodataka—većina njih dolazi u obliku tableta, praha, guma, tekućih kapi ili čak čokolade (ako imate sreće). Budući da je ovo tržište koje se tako brzo širi, željeli smo saznati koji će specifični dodaci prehrani najvjerojatnije postati popularniji u novoj godini. Čitajte dalje kako biste saznali što predviđamo da će biti najveći trendovi dodataka prehrani u 2023., na temelju istraživanja industrije.

1. Ekstrakt krastavca

Ranije ove godine, Gene Bruno, potpredsjednik odjela za znanstvena i regulatorna pitanja u NutraScience Labsu i profesor nutraceutike na Huntington University of Health Sciences, napisao je članak za WholeFoods Magazine o svojim predviđanjima suplemenata za 2023.

Prema ovom veteranu s preko 40 godina iskustva u području industrije dodataka prehrani pretpostavlja se da će dodaci namijenjeni zdravlju kostiju i zglobova postati popularna roba 2023. godine.

Jedan potencijalno trendovski dodatak prehrani koji pomaže kostima i zglobovima jest ekstrakt krastavca. Postojalo je i malo kliničko ispitivanje u kojem su pacijenti s osteoporozom u prehranu dodali vodeni ekstrakt krastavca ili glukozamin-kondroitin (GC). Nakon ispitivanja, pacijenti koji su koristili ekstrakt krastavca doživjeli su smanjenje boli od oko 70%, u usporedbi sa samo oko 33% za korisnike GC-a. Ove informacije mogu potaknuti ljude da isprobaju ekstrakt krastavca kao način njege kostiju i zglobova.

2. Ljekovite gljive

Ljekovite gljive doživljavaju svoj trenutak. Iako možete slobodno i kuhati s ovim vrstama gljiva, uobičajeno ih je pronaći u obliku tableta, kao gumene bombone ili kao kavu u prahu.

Izvješće o trendovima tvrtke NutraScience predviđa da će dodaci za jačanje imuniteta do 2028. doživjeti porast tržišta od oko 7,5%, a ljekovite gljive će biti popularan sastojak. Dodatno, sugerira se da će se dodaci u kategoriji spavanja, stresa i kognitivnog zdravlja povećati za 8,5% u sljedećih šest godina. Također, sugerira da ćemo u budućnosti vjerojatno konzumirati veće količine kave s gljivama, koja sadrži manje kofeina od standardne šalice kave.

3. Irska mahovina

Prema predviđanjima u gore spomenutom izvješću NutraScience, vjerojatno će dodaci prehrani s irskom mahovinom postati veoma popularni ove godine. Također poznata kao morska mahovina, irska mahovina je dodatak koji je pun vitamina A, vitamina B, vitamina C i vitamina E.

Medical News Today primjećuje da je irska mahovina također bogata jodom i omega-3 masnim kiselinama, a to može pomoći u zdravlju štitnjače i srca. Irsku mahovinu možete kupiti u standardnim kapsulama ili je nabaviti u obliku gela i dodati u hranu ili piće.

4. Klorofil

Klorofil je već prilično poznat, pogotovo u obliku kapi koje neki ljudi stavljaju u vodu. Klorofil, prirodni zeleni pigment koji se nalazi u zelenom povrću, pomaže u sprječavanju starenja i pojave akni, a neke su studije na životinjama čak otkrile da bi klorofil mogao pomoći u prevenciji raka.

Prema Pinterest Predicts 2023 Report, izvješću koje tvrtka objavljuje svake godine kako bi istaknula svoja predviđanja za nadolazeću godinu na temelju pretraživanja s njihove stranice, zanimanje za klorofil je u porastu. Konkretno, to znači da je pretraga za klorofilnom vodom porasla za 35% na Pinterest pretragama. Zapravo, stranica je zabilježila uzlazni trend u mnogim drugim morskim supernamirnicama poput zelenih algi i nori grickalica.

5. Plavo-zelene alge

Pinterestovo izvješće također predviđa da će najtraženije namirnice i vitamini biti oni iz mora. Prema njihovom izvješću, potraga za “zelenim algama” ove je godine porasla za 60%, što znači da bismo mogli vidjeti veliki porast ljudi koji koriste alge kao dodatak prehrani. Prema izvješću Future Market Insights Global and Consulting, očekuje se da će se globalno tržište algi povećati za 5,4% do kraja 2023. i premašiti 9,5 milijardi dolara prihoda.

Plavo-zelena alga je vrsta bakterije koja raste u vodi, a kao dodatak prehrani koristi se za pomoć u kontroli visokog krvnog tlaka. Također sadrži proteine ​​i poznato je da se koristi kao proteinski dodatak. Neka su istraživanja čak pokazala mogućnost korištenja plavo-zelenih algi za pomoć kod upala i prevenciju kardiovaskularnih bolesti, kao i moguću pomoć u snižavanju kolesterola i razine lipida u krvi. Iako ovo istraživanje obećava i može pomoći u objašnjenju interesa za alge kao dodatka prehrani, potrebna su dodatna istraživanja. Bez obzira na to, nemojte se iznenaditi ako 2023. počnete viđati više algi u trgovinama.

