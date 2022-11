Podijeli:







Izvor: Pixabay

Uz sve veće troškove života koja utječe na kućanstva diljem svijeta, mnogi brinu hoće li se ugrijati ove zime.

Računi za energiju u kućanstvima skočili su i dok mnogi biraju opciju isključivanja grijanja, život u hladnom domu može predstavljati potencijalne probleme poput vlage, plijesni i bolesti, piše Express.

“Postoji iznenađujuća količina pametnih malih trikova koje možete upotrijebiti da vam bude toplije, a računi niži. Prikupio sam neke od najboljih koje možete imati na umu”, kaže David Miloshev, certificirani električar iz Fantastic Services.

1. Budite pametni s roletama i zavjesama

“Držite svoje rolete i/ili zavjese otvorene tijekom dana kada sunce sija prema vašim prozorima i zatvorite ih kada počne zalaziti. Dopuštajući sunčevim zrakama da obasjaju vaš dom, iskorištavate besplatnu sunčevu toplinu.

Naknadno spuštanje roleta/zavjesa pomaže u stvaranju dobrog izolacijskog sloja i omogućuje vam da zadržite onu besplatnu toplinu koju ste prikupili tijekom dana”, kaže Miloshev.

2. Pokrijte otvore kroz koje je moguće da ide propuh

Propuh koji dolazi kroz prozore ili ispod vrata jedan je od najvećih razloga zašto je u kući hladno. Stručnjak je rekao da hladan propuh može ukrasti “neprocjenjivu” toplinu prije nego što to shvatite.

“Razmislite o zatvaračima propuha za svoja vrata i prozore kako biste riješili ovaj problem. Bilo koji drugi otvori prema vanjskom svijetu također mogu uzrokovati propuh – otvori za sušilicu, električni radovi, ventilacijski otvori za pećnice, pa čak i ključanice i utičnice mogu biti krivci za propuh. Koristite poklopce za ključanice/izlazne otvore ili izolatore i provjerite jesu li svi drugi otvori dobro zabrtvljeni”, pojašnjava Miloshev.

3. Nemojte grijati prazan ili dom dok spavate

Električar je rekao da dom ne mora biti topao kada su vlasnici odsutni ili spavaju. To znači da bi kućanstva trebala smanjiti termostat za nekoliko stupnjeva kada izlaze iz kuće ili kada spavaju.

“Međutim, možda nećete uživati u stalnom petljanju s termostatom ili buđenju u hladnom domu. Tada bi bilo najbolje investirati u pametni termostat. On zna kada spavate ili niste kod kuće i automatski kontrolira temperaturu umjesto vas”, ističe Miloshev.

4. Povećajte vlažnost

“Zrak je zimi često vrlo suh, posebno u zatvorenim prostorima. Ispucale usne i suha koža otkrivaju da grijanje u domu isisava svu vlagu iz našeg tijela, a vjerovali ili ne, suhoća također čini zrak hladnijim. Ne samo da se osjećamo hladnije na suhom zraku, već će dodavanje malo vlage zapravo omogućiti vašem unutarnjem zraku da duže zadrži toplinu. Neki jednostavni načini za povećanje vlažnosti uključuju dobro zalijevanje sobnih biljaka, nošenje rublja na sušenje u zatvorenom prostoru (što je ujedno i bonus ušteda jer nećete koristiti sušilicu) i postavljanje plitkih posuda s vodom na grijaće elemente kao što su radijatori. Pomoći može i otvaranje vrata pomaže nakon tuširanja čime ćete pustiti da topli, vlažni zrak struji oko vašeg doma”, kaže Miloshev.

5. Izolirajte gdje god možete

Potkrovlje može biti korisno za skladištenje, ali prema mišljenju stručnjaka, to je i jedno od mjesta s kojeg odlazi velik dio topline. Kako bi to spriječili, mogli bi dodati između 100 i 200 mm izolacije na potkrovlje kako bi zaustavili prijenos topline. To će zadržati toplinu tamo gdje joj je mjesto, a ovo pravilo također vrijedi i za prozore, s tim da se za to može koristiti folija s mjehurićima.

Vaši podovi možda neće izgubiti toliko topline, ali razmislite o tome da dodate nekoliko tepiha i prostirača da vam noge budu tople. Napominje da uvijek možete zatražiti pomoć certificiranog stručnjaka kako biste bezbrižno uživali u toplijem domu.

Visoki računi za električnu energiju mogu biti zastrašujući, ali hladnoća također predstavlja rizik. Stručnjak stoga upozorava da ako živite u hladnom domu, povećavate šanse da obolite od niza bolesti, prenosi Poslovni.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.