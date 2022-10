Podijeli:







Izvor: SARAH MEYSSONNIER / POOL / AFP

Nakon što su uspješno odradili svoj prvi mjesec u novoj školi, princ George, princeza Charlotte i princ Louis uživaju u dvotjednom odmoru.

Princ William, princeza Kate i njihovo troje djece nedavno su se preselili iz Kensingtonske palače u Londonu u Adelaide Cottage, četverosobnu kuću smještenu u Windsor’s Home Parku, privatnih 5000 hektara zemlje koja okružuje dvorac Windsor.

VEZANE VIJESTI Meghan Markle otkrila što je najdraža hrana princa Harryja Prinčevi Harry i William neće uživati u gledanju nove sezone Krune

Zbog tog poteza, njihova djeca također su nedavno započela nastavu u novoj školi. No, iako je za kraljevskom obitelji nekoliko burnih mjeseci, George, Charlotte i Louis sada imaju dva tjedna za opuštaju kod kuće jer učenici Lambrooka odlaze na odmor. Princ i princeza od Walesa također se odmaraju od brojnih angažmana i kraljevskih dužnosti kako bi mogli provoditi vrijeme kod kuće sa svojom djecom, kao što su činili i ranije.

Princ i princeza od Walesa ranije su govorili o nekoliko omiljenih aktivnosti Georgea, Charlotte i Louisa, koje uključuju pečenje, kuhanje i sve vrste umjetnosti i zanata. Kate je u intervjuu za podcast Happy Mum, Happy Baby iz veljače 2020. rekla da je najsretnija kad je “s obitelji vani na selu i svi smo prljavi.” Dodala je: “Netko me neki dan pitao: ‘Što biste željeli da se vaša djeca sjećaju o svom djetinjstvu?’ I mislila sam da je to stvarno dobro pitanje, jer zapravo, ako stvarno razmislite o tome, je li to da sjedim pokušavajući riješiti njihovu zadaću iz matematike i pravopisa tijekom vikenda? Ili je to činjenica da smo izašli i zapalili lomaču i sjedili pokušavajući kuhati kobasice?”, rekla je princeza, prenosi Vanity fair.