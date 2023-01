Evo s čim ćete najlakše s jastuka ukloniti žute mrlje

Podijeli :

Izvor: Pixabay / Ilustracija

Mnogima jastuci sa žutim mrljama zadaju glavobolje jer ih se često vrlo teško riješiti, a trik za njihovo lako uklanjanje je otkrila influencerica koja djeluje pod imenom Gospođa Hinch, poznata i kao 'kraljica čišćenja'. U svojoj je Facebook grupi tako napisala kako postići da jastuci ponovno izgledaju kao novi, prenosi Express.

Jedna obožavateljica požalila se kako su jastučnice njezinog muža uvijek žute bez obzira na to što ih pere svaki tjedan te je zatražila savjete kako vratiti njihovu bjelinu. Ubrzo je dobila odgovor od gospođe Hinch koja joj je napisala da je tajna čisto bijelih jastučnica u tabletama za perilicu suđa. Potrebno je samo ubaciti tablete ili kapsule za perilicu posuđa u bubanj perilice za rublje, uz sve što inače koristite za pranje, i to je to.

Brojni su se korisnici složili da taj trik zaista pomaže, a jedna korisnica napisala kako će jastuci vjerojatno i dalje žutjeti zbog ulja ili hidratantne kreme koju njezin muž koristi, pa da bi trebao pripaziti na to.

“To se događa zbog sebuma koji koža luči, a normalno pranje ne uklanja svu tu masnoću s jastučnice”, dodala je. Neki korisnici grupe pisali su da se mogu koristiti i kristali sode za izbjeljivanje, te da je najbolje jastučnice ostaviti da se suše vani na suncu, piše Večernji list.

