Evo što se dogodi ako jedete jaja deset dana zaredom

Naravno, jaja su brz i praktičan izvor proteina, vitamina i hranjivih tvari. No, trebate li jesti jaja svaki dan? Novinari koji se bave zdravstvenim temama napravili su eksperiment kako bi odgovorili na ovo pitanje.

Jaja su bogata hranjivim tvarima i proteinima, a također su dobar izvor drugih vitamina i minerala, uključujući vitamine topive u mastima (A, D, E i K), B vitamine, folat i kolin. Za jaja se kaže da su “savršeni protein” jer sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina i također su izvor antioksidansa (selen i karotenoidi u žumanjku), koji potiču zdravlje očiju.

Jedno veliko jaje nudi osam grama proteina i šest grama masti za 80 kalorija. S obzirom na sve zdravstvene dobrobiti jaja, novinarka portala TheHealthy jela je jaja deset dana za redom.

Osim njihove hranjivosti, pozitivna strana kod jaja je to što su tako jednostavna za pripremu, a moguće ih je pripremiti na nekoliko načina. Za početak “tjedna jaja”, novinarka je jela malo ostataka lososa i napravila fritaju. Poslužila ih je preko rikule zalivene limunom i maslinovim uljem, a sve je prelila feta sirom. Podsjetila je da jaja pružaju mogućnost kreativnog osmišljavanja različitih jela.

Jedno neočekivano opažanje koje je uočila tijekom tjedna jedenja jaja bilo je da ju je koncentracija na unos ovog izvora proteina i zdrave masti u svaki dan dovela do općenito boljih izbora. Na primjer, “umjesto da prije leta uzmem slatki muffin iz hotelskog švedskog stola za doručak koji bi imao malu nutritivnu vrijednost, odabrala sam dva tvrdo kuhana jaja. Muffin bi me ostavio gladnom nakon par sati. Jaja su prilično dobro obuzdala moj apetit sve dok nije došlo vrijeme za međuobrok u avionu”, objašnjava novinarka The Healthy-a.

“Za svoj eksperiment, jela sam više od dva jaja dnevno, ponekad tri. Ubuduće ću češće pripremati tvrdo kuhana jaja jer su savršen međuobrok s visokim udjelom proteina prije treninga ili kao međuobrok usred dana”, kaže novinarka. Naposljetku, zaključuje da su joj jaja najviše pomogla u tome da tijekom dana čini zdravije izbore kad je riječ o prehrani jer zbog hranjivosti jaja nije osjećala glad i potrebu za nezdravom hranom.

