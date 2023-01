Evo što se dogodi kad svakodnevno jedete sir

Podijeli :

Izvor: Pexels

Sir je jedna od omiljenih delikatesa koja odlično utažuje glad, služi kao grickalica, ali može biti dodatak najrazličitijim jelima. Ima i neke zdravstvene dobrobiti, kao ptimjerice to što je pun proteina. Ipak, postoje i određeni rizici za vaše zdravlje koji se mogu dogoditi ako jedete sir u prevelikim količinama.

Novinarka portala The Healthy jela je sir svaki dan tijekom jednog tjedna. U nastavku prenosimo njena zapažanja.

Prvo, sir odlično utažuje glad. Holistička nutricionistica iz Los Angelesa Katie Bressack, kaže da bi to moglo biti zato što je sir odličan izvor proteina.

Međutim, napominje da sir može biti bogat kalorijama, natrijem i zasićenim mastima, što može povećati razinu lošeg kolesterola. Dakle, Bressack kaže da ga ne bi preporučila za svakodnevnu konzumaciju.

Novinarka je primijetila da joj se lice ispunilo prištićima dok je svakodnevno jela sir.

Lisa Fairman Pfingstler, dr. med. i certificirana dermatologinja, kaže da postoji određena povezanost između unosa mliječnih proizvoda i akni. Jedna studija koju dr. Pfingstler spominje je da obrano mlijeko posebno povećava akne, u usporedbi s drugim vrstama mliječnog mlijeka.

No, novinarka kaže da jako dobro naspavala u tom tjednu.

Sara Mednick, kognitivna neuroznanstvenica na kalifornijskom sveučilištu Irvine potvrđuje to zapažanje: čini se da sir definitivno ima neki utjecaj na to da nam pomogne da nadoknadimo odmor. “Postoje neki dokazi da mliječni proizvodi u prehrani mogu koristiti za spavanje”, kaže dr. Mednick. “Ne samo da su mliječni proizvodi nutritivno bogati, već sadrže i velike količine triptofana, koji sintetizira melatonin. Melatonin je cirkadijalni hormon koji noću smanjuje uzbuđenje i dovodi do sna. Dakle, dovoljno mliječnih proizvoda u vašoj dnevnoj prehrani može biti odličan način da održite ujednačen ritam sna.”

Novinarka ističe da svakodnevno jedenje sira nije utjecalo na njen probavni sustav.

Naposljetku zaključuje time da joj je svakodnevna konzumacija sira uljepšala dan.

