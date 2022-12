Farmaceut upozorio na najčešće greške koje radimo kad smo bolesni

Podijeli :

Nitko ne voli biti bolestan, ali s obzirom na to da trenutno vlada razdoblje prehlada i gripa, većina će ljudi već na prvi znak simptoma otrčati u ljekarnu po lijek koji bi im pomogao. Međutim, upravo je to jedna od najvećih grešaka koje rade ljudi kada se razbole, a u većini slučajeva uzrokuje više štete nego koristi. Tako barem tvrdi farmaceut Abbas Kanani, koji već godinama radi u ljekarni i, kako kaže za Mirror, nagledao se uistinu svega. Upravo zato upozorava na najčešće greške koje rade ljudi kada su prehlađeni.

”Velika većina ljudi već pri prvoj pojavi simptoma prehlade ode u ljekarnu po lijek. Međutim, to je ogromna greška jer nema nikakve veze hoćete li odmah početi s liječenjem ili tek kad simptomi postanu jači. Rezultati su isti, prehlada jednostavno mora proći sama od sebe”, objašnjava farmaceut.

On tvrdi kako lijekovi protiv prehlade služe samo za ublažavanje simptoma i da ne liječe ništa pa nije važno uzimate li ih čim osjetite bolove u grlu ili počnete šmrcati – prehlada njihovim korištenjem neće nestati brže.

“Nema velike razlike kada ćete početi uzimati lijekove protiv prehlade jer oni nemaju nikakvog utjecaja na prirodu samog virusa, koji će napredovati bez obzira na to jeste li ih uzimali ili ne. Svi su oni samo simptomatsko olakšanje”, objašnjava Kanani koji dodaje kako klasična prehlada u prosjeku traje do 10 dana.

Korištenje starih antibiotika

Osim toga, kao još jednu grešku spominje korištenje starih antibiotika. Kako objašnjava, mnogi kupci priznali su mu da su tijekom godina često već kod pojave prvih simptoma prehlade uzimali stare antibiotike koji su im ostali od prijašnjih liječenja. No, Kanani upozorava kako to može biti vrlo opasno, a neće ni pomoći u liječenju prehlade.

“Većinu prehlada uzrokuju virusi, a ne bakterije, tako da apsolutno nema potrebe za uzimanjem antibiotika, ali neki će ljudi odlučiti uzeti antibiotike koji su im ostali od ranije, a nerijetko se dogodi da iste i posuđuju od obitelji ili prijatelja. Vidio sam to mnogo puta. Definitivno nemojte to raditi. To je samo prehlada, samo virusna infekcija, proći će”, objašnjava farmaceut.

“Antibiotici bi vam bili korisni ako ste imunokompromitirani i razvili ste sekundarnu infekciju poput infekcije prsnog koša, ali inače nema nikakvog smisla ako se uzima kod klasične prehlade. Uzimanjem antibiotika kada ne trebate pridonosite otpornosti na tu vrstu lijeka pa neće biti učinkoviti kada ih zaista budete trebali”, dodaje.

Nedovoljno tekućine i gladovanje

Druge uobičajene pogreške koje ljudi rade kada im nije dobro uključuju nedovoljan unos tekućine te nepravilnu prehranu.

”Hidratacija i pravilna prehrana od iznimne su važnosti za vaše zdravlje, a pogotovo su bitne kada ste prehlađeni. Naime, dehidracija će vas samo još više opteretiti jer vaše tijelo mora puno više raditi kada nije hidratizirano. Stoga se pobrinite da pijete dovoljno tekućine. Isto tako, pazite na unos hrane jer, iako možda imate slabiji apetit kad ste bolesni, ne biste ni slučajno smjeli preskakati obroke jer ćete se tako osjećati samo još gore”, objašnjava Kanani, prenosi Index.

