FOTO Pogledajte jednog od najvećeg šišmiša na svijetu: Velik je poput djeteta

Jedan korisnik Twittera izazvao je burne reakcije na internetu kad je objavio fotografiju s Filipina na kojoj je šišmiš veličine djeteta. Premda su mnogi brzo nazvali fotografiju lažnom, ona je stvarna i prikazuje divovsku zlatnu leteću lisicu (Acerodon jubatus).

Poznata i kao voćni šišmiš sa zlatnom krunom ova ugrožena vrsta jedan je od najvećih šišmiša na svijetu i endem je na Filipinima. Klasificirane kao megašišmiši, ove leteće lisice mogu biti teške do tri kilograma s rasponom krila do jedan i pol metar.

Divovske leteće lisice sa zlatnom krunom nisu opasne za ljude. Njihova prehrana se prvenstveno sastoji od smokava i lišća. Kao i kod većine šišmiša oni noću izlaze u potrazi za hranom, a tijekom dana spavaju. U divljini mogu živjeti od 10 do 30 godina.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC