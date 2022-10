Podijeli:







Izvor: Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba

Terenska ekipa Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba ponovno je imala posla nakon što su dobili dojavu da je u Zagrebu uočen nosati rakun, divlja životinja porijeklom iz Južne Amerike.

Rakuna su u srijedu prvo uočili kraj brane u Štefanovcu (zagrebačko područje iznad Dubrave), no do dolaska stručnjaka mala zvijer je uspješno pobjegla. Nasreću, danas je ponovno dojavljeno da se nosati rakun, kojem su dali ime Branko, spustio do Žutog brijega.

“Nosati je rakun omirisao orahe i jabuke na terasi jedne kuće te opijen mirisima voća i zrakama jesenjeg sunca odlučio ubiti oko. Naš ga je dolazak razbudio. Svidio mu se život u prirodi podsljemenske zone, pa, logično, nije s nama samovoljno želio krenuti u nepoznato”, kažu iz Skloništa.

Ipak, uspjeli su ga uloviti i prevesti u oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.

“Utvrdili smo da je riječ o mužjaku, najvjerojatnije starom oko šest mjeseci. Nismo ga htjeli mnogo smetati jer nam je bilo važno da se odmori te na miru pojede prvi obrok sastavljen od voća, povrća i mesa. Branku su svidjelo jelo spravljeno u kuhinji Zoološkog vrta. Što nosati rakuni jedu, tamo dobro znaju jer u Vrtu živi skupina od 10 životinja u dobi od 6 do 19 godina”, dodaju iz ZOO-a.

Branko je najvjerojatnije nečiji ljubimac. Kako kažu, naviknut je na prisutnost ljudi, a mikročip nema pa se nadaju da će se njegov čovjek javiti.

“Budući da je nosati rakun, mala zvijer iz Južne Amerike, na popisu invazivnih vrsta Europske unije, njegov je pronalazak putem sustava za prijavu invazivnih vrsta prijavljen Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja”, poručili su iz Skloništa.

Više o ovoj životinjskoj vrsti, kako i koliko dugo žive, kako se pare, što jedu i kako se organiziraju, pronađite na ovom linku.

Spomenut ćemo samo zanimljivost vezanu uz Branka i njegovu vrstu. Kukce i pauke s nepoželjnim mirisima, bodljama i dlačicama zamataju u listove i valjaju ih dok im ne uklone sve s površine i tek tada ih pojedu. Inteligencija im očito nije slaba strana.

