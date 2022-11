Podijeli:







Ovaj je vikend u predvorju Velike dvorane Doma sportova u Zagrebu održana Međunarodna izložba mačaka u organizaciji Kluba Ljubitelja Mačaka Felis Croatia (KMFC), trenutno najvećeg felinološkog kluba u Hrvatskoj po broju aktivnih uzgajivača pasminskih mačaka.

Uz mnogobrojne pasmine mačaka posjetitelji su imali prilike upoznati Lykoi pasminu, tzv. mačku-vukodlaka. Riječ je o jednoj od najneobičnijih pasmina mačaka s prirodnom mutacijom gena koji joj daje specifičnost izgleda dlake i krzna.

Uz uobičajene izložbene pasmine, predstavljene su i relativno rijetke pasmine poput Singapurske mačke, Cashmere mačke (dugodlaka bengalska mačka) ili Kurilskog bobtaila.

Vrhunac izložbe oba dana bit je od 16 i 30 sati kad se održava Best in Show, izbor najbolje od najboljih mačaka. Izložba je oba dana otvorena od 10 do 18 sati. Cijena ulaznica za odrasle je 20 kuna, a za djecu mlađu od 12 godina 10 kuna.

