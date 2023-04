Gađanje rajčicama, goli festival… Ovo su najimpresivnije ceremonije na svijetu

Podijeli :

Ako postoji jedna stvar koja ujedinjuje ljude diljem svijeta, onda je to želja za slavljem. Svaka država poštuje vlastite vjerske praznike, kulturne i sportske događaje i povijesne prekretnice. Neke od ovih spektakularnih proslava i ceremonija čak privlače tisuće turista iz cijelog svijeta. Evo popisa 20 najimpresivnijih svjetskih proslava.

1. Holi, India

Kada je riječ o impresivnim slavljima, Holi će vam vjerojatno odmah pasti na pamet. Poznat i kao festival boja, ovo hinduističko slavlje pretvara Indiju u fresku eksplozivnih nijansi. Simbolizirajući pobjedu dobra nad zlom, kao i plodnost, Holi se održava dva dana u rano proljeće. Ulice su pune stotinama kioska koji prodaju pigmente (gulal) svih boja napravljene od osušenih biljaka. Mještani i turisti podjednako uživaju pretvarajući prah u raznobojne oblake koji obavijaju indijske ulice i ljude, piše Msn.

2. La Tomatina, Buñol, Španjolska

Ova neobična proslava vuče svoje korijene iz svađe među mladima 1945. godine. Od tada se svake godine stanovnici Buñola (i turisti) željni zabave okupljaju u ovom gradu istočno od Valencije kako bi se međusobno gađali rajčicama. Sudionici rado pune ulice tonama crvenih rajčica.

3. Día de los muertos (Dan mrtvih), Meksiko

Dan mrtvih vjerojatno je najpoznatija proslava u Meksiku. Održavajući se svake godine između 1. i 2. studenog, ovaj događaj slavi život i smrt jer na nekoliko sati simbolično spaja obitelji s njihovim preminulim voljenima. Sudionici podižu oltare, ukrašene prinosima i žutim nevenom, u čast onima koji više nisu s nama. Neki slikaju svoja lica u maskama “calaveras” (lubanja) i paradiraju ulicom, dok drugi koriste događaj da očiste grobove članova svoje obitelji i ukrase ih cvijećem i šećernim lubanjama.

4. Loy Krathong, Tajland

Ovaj popis ne bi bio potpun bez spominjanja Loy Krathonga, poznatog tajlandskog festivala svjetla i lampiona koji se održava svake godine za punog mjeseca 12. tajlandskog lunarnog mjeseca (obično u studenom). U čast božice i duhova vode, Tajlanđani se okupljaju u blizini rijeka, gdje spuštaju krathonge, male čamce napravljene od lišća banane natovarene svijećama, tamjanom i cvijećem. Oni također puštaju svjetiljke u nebo, u biti šaljući svoje greške, ljutnje i brige u noć.

5. Karneval u Riju, Brazil

Svatko bi barem jednom u životu trebao doživjeti svjetski poznati karneval u Riju. Tijekom pet dana koji prethode kršćanskoj korizmi, deseci škola sambe paradiraju ulicama uz ritam bubnjeva, pjesme i senzualnih plesova, prikazujući vrhunac brazilske kulture. Najpoželjniji nastupi održavaju se na Sambadromu u Riju, gdje se 12 škola sambe natječe za naslov prvaka.

6. Ronjenje u Nagolu, arhipelag Vanuatu blizu Australije

Smatran pretkom bungee jumpinga, Nagol je obred prijelaza u odraslu dob i ritual plodnosti koji prakticiraju stanovnici otoka Pentecost u arhipelagu Vanuatu uz obalu Australije. U travnju muškarci podižu kulu od 20 do 30 metara s koje se bacaju mlađi muškarci kako bi dokazali svoju muževnost. Cijelo selo prisustvuje događaju, a stotine turista hrle na otok kako bi svjedočili događaju.

7. Dan svetog Patrika, Irska

Dan svetog Patrika obilježava se u spomen na smrt irskog sveca zaštitnika. Dok se diljem svijeta slavi 17. ožujka, praznik je nastao u Dublinu, gdje ćete pronaći najekstravagantnije svečanosti. Glazba i zabave obilježavaju ovu prigodu. U čast djeteline, nacionalnog simbola Irske, Irci nose zelene, a ponekad čak i šešire leprekona.

8. Kraljev dan, Nizozemska

Ni Nizomemci ne propuštaju priliku za slavlje pa tako proglašavaju svoj nacionalni ponos. King’s Day se održava 27. travnja, na rođendan kralja Willema-Alexandera. Odrasli, djeca, pa čak i kućni ljubimci izlaze u svojoj narančastoj odjeći kako bi odali počast monarhu i uživali u mnoštvu aktivnosti, dekoracija i zabava.

9. Burning Man, Nevada, Sjedinjene Države

Burning Man je vjerojatno jedan od najluđih festivala ikada. Ovaj događaj svake godine privuče oko 70 000 ljudi iz cijelog svijeta u Black Rock City, prolazni grad stvoren od nule usred pustinje Black Rock u Nevadi. Devet dana suživota okruženog umjetničkim instalacijama i obilježenog dijeljenjem i samodostatnošću kulminira spaljivanjem goleme statue, Gorućeg čovjeka.

10. Midsommar, Švedska

Midsommar slavi ljetni solsticij u petak između 19. i 25. lipnja svake godine. Gradovi su prazni dok Šveđani odlaze na sela kako bi uživali u dobroj hrani, narodnom plesu i cvjetnim vijencima. Zapravo, za mnoge Šveđane ovaj datum označava i početak njihovog godišnjeg odmora, pa ne čudi da mnogi željno iščekuju njegov dolazak!

11. Mardi Gras, New Orleans, SAD

Mardi Gras svečanosti u New Orleansu mogu trajati jedan do tri mjeseca. Ulice se ispunjavaju glazbom i preplavljuju aktivnostima i kostimima od 6. siječnja do službenog dana Mardi Grasa 1. ožujka koji označava početak kršćanske korizme.

12. Manito Ahbee, Manitoba, Kanada

Manito Ahbee jedan je od najvažnijih domorodačkih festivala na Otoku kornjača (Sjeverna Amerika). Smješten na svetom mjestu Manito Ahbee u Manitobi, ovaj događaj ima za cilj podijeliti umjetnost i kulturu Prvih naroda s ostatkom svijeta. Otprilike 25.000 ljudi dolazi svake godine kako bi prisustvovalo jednom od najvećih powwow-ova na svijetu i da bi vidjelo kako se umjetnici iz raznih disciplina natječu za novčanu nagradu.

13. Hadaka Matsuri, Japan

Poznat i kao “goli festival”, Hadaka Matsuri je jedinstveni događaj tijekom kojeg se otprilike 10.000 djelomično odjevenih muškaraca međusobno bore za svete štapove koji se bacaju u gomilu. Ovaj 500 godina star festival nastavlja stjecati slavu, a euforiji se pridružuje sve veći broj stranih sudionika.

14. Vardavar, Armenija

Vardavar ili Festival ruža jedan je od glavnih vjerskih ljetnih događaja u Armeniji. Armenci se poljevaju vodom kako bi obilježili preobraženje Isusa Krista. No, ne ljute se jer bi voda trebala liječiti i donositi sreću. Od vodenih pištolja i kanti s vodom do pjesama i plesova, gradovi postaju golema igrališta za mlade i stare.

15. Inti Raymi, Cusco, Peru

Drevna prijestolnica Inka Cusco domaćin je jednog od najvećih festivala u Latinskoj Americi, Inti Raymi. Privlačeći oko 25 000 ljudi i 700 glumaca, ovaj veliki andski festival rekreira vjerski obred Inka povezan sa zimskim solsticijem i obožavanjem boga Sunca. Zabranjeno tijekom doba kolonizacije, ovo slavlje nastavljeno je 1940-ih kada su stanovnici Cusca tražili povratak vjerovanjima predaka.

16. Sun Moon Lake Plivački karneval, Tajvan

Jezero Sun Moon je najveće slatkovodno jezero Tajvana. Vlada posjetiteljima dopušta kupanje u njemu samo jednom godišnje tijekom jesenskog plivačkog karnevala. Ovaj događaj privlači tisuće mještana i turista i pruža ljubiteljima sporta i prirodi priliku da plivaju do 3000 metara, što ga čini jednim od najpoželjnijih događaja slobodnog plivanja na svijetu.

17. Feria de Cali, Kolumbija

Ljubitelji salse će htjeti obratiti pažnju na Feria de Cali. Ovaj festival okuplja najbolje kolumbijske plesače na šest dana salse, počevši od 25. prosinca svake godine. Svečana atmosfera ispunjava ulice Santiaga de Calija, gdje tisuće stručnjaka i početnika vježbaju korake ovog tradicionalnog partnerskog plesa.

18. Umhlanga, Eswatini, Afrika

Umhlanga, također poznata kao ceremonija plesa s trskom, održava se u Kraljevini Eswatini (Swaziland). Svake godine oko 40.000 neudatih mladih žena bez djece dođe do Ludzidzinija. Osam su dana rezali trsku kako bi popravili kraljevsku rezidenciju i izvodili plesove pred kraljem. Ovaj događaj jedan je od najvećih i najspektakularnijih u Africi i svake godine privlači tisuće turista.

19. Nowruz, Iran

Svakog proljeća Iranci slave Nowruz, tisuću godina staru tradiciju koja potječe iz zoroastrizma. Poznata i kao perzijska nova godina, Nowruz je vrijeme za okupljanje s obitelji, zaboravljanje negativnosti i tuge iz prošle godine i okretanje stranice na novo poglavlje. Budući da mnoge obitelji koriste priliku za dubinsko čišćenje svojih domova, nije neuobičajeno vidjeti stotine perzijskih tepiha kako vise na prozorima tijekom ovog razdoblja. Ceremonije, poput tradicionalnog preskakanja vatre, održavaju se diljem Irana (i drugih zemalja Perzijskog zaljeva), popraćene glazbom, plesom i paljenjem krijesa.

20. Oktoberfest, München, Njemačka

Privlačeći više od šest milijuna turista i stanovnika Münchena svake godine, Oktoberfest se lako kvalificira kao jedan od najvećih svjetskih festivala pića. Svakog listopada Nijemci i posjetitelji oblače svoje najbolje tradicionalne bavarske nošnje i upuštaju se u dva tjedna razvrata uz dobro pivo i domaću hranu u karnevalskom ozračju.

