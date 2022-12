Podijeli :

Da bi san bio kvalitetan, trebalo bi paziti da ne unosimo kofein nekoliko sati prije odlaska u krevet, da ne jedemo tešku i masnu hranu, ali i da neke stvari u prostoriji budu posložene. Osim što bi, kako kažu stručnjaci, prostorija u kojoj spavamo trebala biti uredna i bez puno stvari, treba paziti i na temperaturu u njoj.

Koliko god vam hladno bilo prije odlaska u krevet, paljenje grijanja nije rješenje. Kako prenosi Bright Side, tijelu padne temperatura u večernjim satima i to je jedan od signala da je vrijeme za spavanje. Ako je soba pretopla, tijelo se ne može umiriti i koliko god bili pospani, vjerojatno nećete moći dulje utonuti u san.

Grijanje sobe povećava razinu ugljičnog monoksida u prostoriji, a što je ono dulje upaljeno to je i razina veća, pa može doći do jake boli u prsima i razvijanja srčanih problema. Manje opasan, ali ne zanemariv problem je suha koža do koje dolazi zbog nedostatka vlage.

U težim slučajevima može se početi i perutati. Također, suhi zrak lošije je kvalitete, a u njemu bakterije dugo preživljavaju. Upaljeno grijanje tijekom cijele noći može dovesti do pada imuniteta i čestih bolesti, ali i respiratornih problema. Odite pod topli tuš, obucite čarape i nešto u čemu vam je toplije i dobro se pokrijte, ali ne povećavajte temperaturu u sobi visoke temperature, piše Večernji list.

