Grizete nokte? Evo kako ćete prestati!

Mnogi ljudi grizu nokte i muku muče s tom ružnom navikom koje se nikako ne mogu odreći. Nekima je to zabava, neki tako rješavanju nervozu, a neki ubijaju dosadu. Neki su to radili još kao djeca kad su bili nervozni, anksiozni, dekoncentrirani pa to rade i danas iz navike.

Dok grizete nokte na najbrži način prenosite bakterije s prstiju i noktiju direktno u usta, a grickanje noktiju uništava nokte i činiti vas osjetljivijim i podložnijim infekcijama, piše Centar zdravlja.

Uz ove trikove ćete lakše prestati gristi nokte.

Držite nokte kratkima

Razlog je vrlo jednostavan – bit će vam teže gristi nokte koji su kratki.

Nanesite kremu za ruke

Na glatkim i masnim rukama bit će manje suhih dijelova koje ćete moći izgristi, a krema ima miris ili okus zbog kojeg ćete manje gristi nokte.

Radite nešto drugo s rukama

Ako vam dođe želja za grickanjem noktiju ili vas uhvati tjeskoba, preusmjerite je na nešto drugo. Nađite neki hobi, npr. heklanje, crtanje ili izrada nakita, vrtite olovku, igrajte se s fidget spinnerom, pa u kriznim trenucima radite nešto drugo.

Dišite i koncentrirajte se

Kad ste izgubljeni u mislima, nervozni i odlutate, tada najčešće instinktivno krenete gristi nokte. U takvim situacijama najvažnije je da se koncentrirate, shvatite što radite i počnete se nositi sa situacijom.

Stavite flastere/trake/rukavice

Svima koji grizu nokte barem jednom se dogodilo da su odgrizli nokat “do mesa” ili raskrvarili zanoktice. Na nokat kojeg želite odgristi (i na druge nokte) stavite flaster, traku ili rukavicu.

Kad krenete gristi osjetit ćete prljavu gumu, a nećete moći doći do nokta. Možda ćete u kratkom roku potrošiti paketić flastera i rukavica, ali isplati se.

Napravite manikuru

Manikura puno znači ženama jer sve žene žele duge i njegovane nokte. Ako stavite umjetne nokte veća je vjerojatnost da ih nećete gristi jer, osim što su tvrdi, ne želite ih skidati i gristi ispod nokte.

