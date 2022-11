Podijeli:







Trećinu svog života provedemo u krevetu. Stoga bi čista posteljina trebala biti jedan od prioriteta.

Pomislite samo na slinu, znoj, perut i druge stvari koje ostavljate na plahtama. U idealnom slučaju, trebali biste ih prati jednom tjedno ili barem svaki drugi tjedan.

Alergije

Dnevno izgubite 500 milijuna stanica kože. Mnoge od njih ostaju na vašem krevetu i nakupljaju se na plahtama. Sićušne grinje vole se hraniti izdvojenim stanicama. Također, njihov izmet može izazvati alergije, astmu i uzrokovati ekcem koji svrbi. Ako ste alergični na grinje, perite posteljinu svaki tjedan u vrućoj vodi.

Infekcije

Spavate li sa svojim kućnim ljubimcem? Pseća ili mačja dlaka i perut na vašoj posteljini postaju dodatna hrana za grinje. Ako vaš pas ima bolest koja se naziva i životinjska šuga, iako je ne možete dobiti od njega, vaša koža može svrbjeti i biti nadražena. Kućni ljubimci vam također mogu prenijeti gljivičnu infekciju koja se naziva lišajevi vlasišta. Zato pokušajte mijenjati posteljinu jednom tjedno.

Leglo bakterija

Mrtve stanice kože, znoj, slina i drugo mogu vaš udoban krevet pretvoriti u Petrijevu zdjelicu za rast bakterija. Na primjer, laboratorijski testovi otkrili su da brisevi s jastučnica koje nisu prane tjedan dana sadrže 17.000 puta više kolonija bakterija nego uzorci uzeti sa WC školjke.

Izbijanje akni

Je li vam se stanje kože pogoršalo, a ne možete shvatiti zašto? Za to bi mogla biti kriva vaša prljava jastučnica. Prljavština, mrtve stanice kože i bakterije mogu začepiti pore. Ako imate akne, mijenjajte jastučnice svaka 2-3 dana, a ostatak posteljine jednom tjedno.

Bolesti

Ako ste vi ili vaš partner bili bolesni, odmah bacite plahte u pranje kako biste ubili sve prisutne bakterije. Većina bakterija ili virusa može preživjeti na mekim površinama od nekoliko minuta do sati. Trajanje varira ovisno o specifičnom mikrobu. Na primjer, virusi gripe žive na tkivima samo 15 minuta, ali neke želučane bakterije mogu preživjeti i do 4 sata.

Pojava gljivica

Mjesto gdje noću stavljate glavu može biti puno gljivica, a neke mogu biti opasne za one koji boluju od astme. Ako se jastuk (bez jastučnice) može prati, učinite to barem dva puta godišnje. Provjerite etiketu za pranje kako biste to ispravno učinili. Obavezno ga dobro isperite i osušite kako biste spriječili pojavu plijesni. Ako koristite štitnik za jastuk, bacite ga u pranje zajedno s jastučnicom, piše 24sata.

Češće mijenjate posteljine ako…

Neke stvari mogu povećati količinu prljavštine na plahtama. Presvucite krevet svaki tjedan (ili čak i češće) ako:

– spavate goli

– jedete u krevetu

– spavate sa svojom djecom

– jako se znojite noću

Neka posteljina diše

Možda ste čuli da je najbolji način za započeti dan brzo pospremanje kreveta. Ali možda bi bilo dobro ne žuriti. To je zato što se vlaga nakuplja u posteljinama nakon svake noći. Kad se probudite, maknite pokrivač i dajte svom krevetu priliku da se osuši. To ga čini manje privlačnim mjestom za gniježđenje bakterija i grinja.

Savjeti za pranje

Operite posteljinu najtoplijom vodom koja stoji na etiketi za održavanje. Nakon toga, ubacite je u sušilicu. Istraživanja pokazuju da toplina sušilice može ubiti neke bakterije koje prežive pranje. Ako je to sigurno za boju, upotrijebite sredstvo za uništavanje bakterija poput izbjeljivača na posteljini, osobito ako čistite za bolesnom osobom.

Prljavi popluni

Neke poplune ili navlake za poplune ne mogu se prati u perilici. Stoga provjerite etikete prije pranja. Držite se ovog rasporeda čišćenja za svježu spavaću sobu:

Pokrivače, deke i navlake za poplune perite jednom u svaka 1-2 mjeseca. (Ako ne koristite gornju plahtu, operite je kad spremate posteljinu.)

Podlogu za madrac perite četiri puta godišnje

Usisajte madrac kada perete prekrivač kreveta kako biste usisali prašinu i prljavštinu.

Stjenice

Ova stvorenja ne mame ni prljave ni čiste plahte. Privlačite ih vi. One žive na toplim mjestima blizu ljudi, tako da je vaš krevet savršen za to. Stjenice noću ispužu i hrane se vašom krvlju. Možete se probuditi s tragovima ugriza koji svrbe. Bube putuju u vaš dom s mjesta koja su zaražena, poput hotela, studentskog doma, susjedovih stanova, škola, radnog mjesta na vašim jaknama. Drugim riječima – ima ih gotovo posvuda! Sušite svoju posteljinu na visokoj temperaturi 30 minuta kako biste ubili bube i njihova jaja.

