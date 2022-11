Sova, koja je visoka 22 centimetra, u tjedan dana provalila je u dva doma u kanadskom Oak Bayu. Već ima i ime - Winky, tako da je riječ o starom policijskom znancu.

Prva od dvije prošlotjedne provale dogodila se u utorak navečer. Vlasnici su se vratili doma i vidjeli sovu kako uništava njihov kožni kauč. Ispostavilo se da su njene kandže u stanju i kauč poslati na vječna lovišta. Kako nije pobjegao od ljudi, a nije prestao uništavati njihov komad namještaja, pozvali su policiju.

At 4am OBPD officers responded to an intruder at a home on Beach Dr. Officers arrived on scene & located the suspect perched on a couch. After somer coaxing the intruder casually walked outside through open patio doors & flew away. No animals or officers were injured. pic.twitter.com/YBjBxqitgn