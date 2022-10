Isprobajte pet jednostavnih načina za uklanjanje boje za kosu s kože

Podijeli:







Izvor: Maksim Chernishev/Unsplash

Prekrasan i relativno jednostavan način da drastično promijenite svoj izgled je promjena boje vaše kose, ali za sve koji koriste boju za kosu, postoji jedan veliki problem: kako ukloniti boju s kože.

Koliko god bili oprezni s ovim tvrdokornim mrljama, one neizbježno dospiju na kožu i kasnije nam stvaraju probleme. Ponekad one čak mogu dovesti do ozbiljnih kožnih alergija. Srećom, postoje jednostavni načini da izbjegnete ili se što prije riješite mrlja. No, što prije uklonite boju za kosu s kože, to bolje, piše Pinkvilla.

1. Maslinovo ulje

Maslinovo ulje može pomoći u uklanjanju obojenih mrlja s vaše kože djelujući kao organsko i prirodno sredstvo za čišćenje. Maslinovo ulje posebno se preporučuje osobama s osjetljivom kožom koje žele spriječiti ostanak boje na koži, a ono bi čak moglo i omekšati kožu.

Istrljajte mrlje vatom umočenom u maslinovo ulje. Isperite ulje vodom nakon što ga ostavite da odstoji najmanje 8 sati.

2. Alkohol

Trljanje mrlja od boje za kosu alkoholom može biti grubo rješenje za one sa suhom, nadraženom i osjetljivom kožom, ali oni koji mogu podnijeti taj način čišćenja, mogu ga slobodno upotrijebiti za uklanjanje mrlja. Jednostavno stavite malu količinu tekućeg sapuna i alkohola na vatu, a zatim pažljivo nanesite smjesu na obojeno mjesto. Nakon toga dobro isperite područje toplom vodom i sapunom.

3. Pasta za zube

Pasta za zube pomaže u uklanjanju tvrdokornih mrlja na zubima ali također može pomoći u uklanjanju mrlja od boje za kosu na vašoj koži.

Zbog svoje blage abrazivnosti, pasta za zube može pomoći da se riješite mrlja bez iritacije kože koja je već osjetljiva. Kako biste postigli najbolje rezultate, savjetujemo vam da zamrljane dijelove kože očistite pastom za zube bez gela.

Koristite vatu ili prste da nanesete pastu za zube na mrlju, ostavite da djeluje 5 do 10 minuta nakon lagane masaže i zatim isperite.

4. Sredstvo za uklanjanje šminke

Sredstvo za skidanje šminke je jeftino i stvarno učinkovito sredstvo koje možete kupiti u obližnjoj trgovini. Vodootporno sredstvo za skidanje šminke može biti vrlo korisno za skidanje šminke s lica, kao i za brisanje tvrdokornih mrlja od boje za kosu s kože. Nježniji je od odstranjivača laka za nokte i drugih proizvoda s alkoholom jer je dizajniran za vaše lice te se može koristiti na osjetljivoj koži.

5. Kombinacija deterdženta za suđe i soda bikarbona

Kao dodatnu opciju koristite kombinaciju sode bikarbone koja prodire dublje u kožu i sredstvo za pranje posuđa koje može pomoći u otapanju boje za kosu. Nanesite smjesu rukama ili pamučnom krpom na zaprljanu kožu. Kružnim pokretima nježno masirajte to područje. Koristite toplu vodu za ispiranje smjese s ruku.

Ove su se tehnike pokazale uspješnima u uklanjanju mrlja s kože, ali ipak savjetujemo provođenje testa prije nego što ove preparate nanesete na veću površinu kože.

