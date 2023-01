Istraživanje: Razina libida kod muškaraca je povezana s rizikom od rane smrti

Podijeli :

Prema nedavno objavljenoj studiji, nedostatak seksualnog interesa kod muškaraca može ukazivati na povećan rizik od rane smrti. Znanstvenici naime smatraju da smanjeni seksualni nagon može ukazivati na neke skrivene zdravstvene probleme, piše Science Alert.

Japanski stručnjaci su analizirali podatke godišnjih zdravstvenih pregleda 20.969 stanovnika (8.558 muškaraca i 12.411 žena) u dobi od 40 ili više godina iz prefekture Yamagata, planinske regije Japana poznate po svojim toplim izvorima, hramovima i prirodnim ljepotama, piše ScienceAlert, a prenosi Index.

Znanstvenici sa Sveučilišta Yamagata promatrali su samoprocijenjene razine seksualnog interesa ispitanika u početnom upitniku te u naknadnoj anketi provedenoj godinama kasnije. Od prvobitnih 20.969 sudionika, 503 je u međuvremenu preminulo.

“Ovo je studija prva koja ispituje vezu između seksualnog interesa i rizika od smrti”

Stručnjaci su uočili da je smrtnost od raka i ostalih uzroka bila znatno viša kod muškaraca sa smanjenim libidom. Ta se korelacija održala čak i kada su razmotrili čimbenike poput starosti, hipertenzije, dijabetesa, pušenja, konzumacije alkohola, obrazovanja, bračnog statusa i mentalnog zdravlja.

“Iako je poznato da seksualna aktivnost i zadovoljstvo doprinose psihološkom zdravlju kod starijih skupina ljudi, do sada nije istražena povezanost između seksualnog interesa i dugovječnosti. Ovo je prva studija koja ispituje vezu između seksualnog interesa i rizika od smrti”, navode znanstvenici u istraživanju.

Studija je pokazala da žene češće prijavljuju nedostatak seksualnog interesa nego muškarci, no kod njih nije uočena značajna korelacija između nižeg libida i smrtnosti. Budući da se radi o opažajnom istraživanju, ne može se zaključiti koji je od čimbenika uzrok, a koji posljedica. Znanstvenici navode da bi nedostatak seksualnog interesa kod muškaraca mogao biti povezan s nezdravim stilom života.

“Također, ako pretpostavimo da je seksualni interes povezan s pozitivnim psihološkim čimbenicima, njegova odsutnost može utjecati na niz upalnih, neuroendokrinih i imunoloških odgovora. Potrebna su dodatna istraživanja kako bismo shvatili što se točno događa, ali je i ovo otkrivanje potencijalne povezanosti važan korak”, dodaju.

Problematično pitanje u upitniku

Treba napomenuti da ovo istraživanje ima nekih ograničenja. Primjerice, razina libida se utvrđivala prema pitanju: “Osjećate li trenutno bilo kakav interes za osobe suprotnog spola?”. Čak i ako pretpostavimo da su svi ispitanici razumjeli na što se to pitanje odnosi, ono je isključilo sudionike sa homoseksualnim sklonostima.

“Svaka osoba koja je odgovorila ‘ne’ definirana je kao osoba bez seksualnog interesa. Sukladno tome, seksualni interes za nekoga istog spola bi se u ovoj studiji smatrao ‘nedostatkom seksualnog interesa'”, upozoravaju autori studije i navode da bi se u sljedećim istraživanjima ovaj problem trebao uzeti u obzir.

Unatoč ograničenjima studije, znanstvenici smatraju da bi se u Japanu trebala podići razina svijesti o seksualnom interesu kao čimbeniku javnog zdravlja među starijim stanovništvom.

“Kanadska vlada je, putem materijala za promociju javnog zdravlja, počela podržavati seksualnu aktivnost kao jedan od elemenata programa ‘zdravog starenja’. U Japanu postoji više predrasuda o seksu među starijim osobama nego u zapadnom svijetu. Nadamo se da će naše otkriće pomoći pri promicanju seksualnog zdravlja u Japanu”, napisali su utori studije.

Istraživanje naziva Association between lack of sexual interest and all-cause mortality in a Japanese general population: The Yamagata prospective observational study objavljeno je u časopisu PLOS One.

