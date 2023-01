Je li bolje lice umivati hladnom ili toplom vodom? Nije svejedno

Podijeli :

Izvor: Unsplash

Od sredstava za čišćenje, do tonika, seruma, hidratantnih krema, kiselina, maski, pa čak i "flastera za prištiće", svijet njege kože može se činiti potpuno neodoljivim (čak i nama koji nismo početnici).

Međutim, često su najbolje rutine za njegu kože one najjednostavnije. Govorimo o nekoliko proizvoda i korištenju prave temperature vode prilikom pranja lica. Ali koja je to? Trebate li prati lice toplom ili hladnom vodom?

Što topla voda čini koži

Razumljivo, mnogi od nas radije peru lice vrućom vodom. Ništa nije više opuštajuće ili praktičnije od čišćenja lica pod tušem. Međutim, topla voda nažalost nije najbolja opcija za vašu kožu. Vruća voda može uzrokovati brojne probleme s kožom. Može lišiti vašu kožu vitalnih prirodnih ulja, uzrokujući suhoću, dehidraciju i povećanu osjetljivost. Ako ste skloni ekcemu ​​ili rozaceji, vruća voda dobro je poznata po tome što izaziva neugodne napade.

New York City srušio 50-godišnji rekord najduže zime bez snijega U Ljubljani uhićena dva ruska špijuna

Ljudi s masnom kožom mogli bi pomisliti da njihov ten ima koristi od tople vode, ali nažalost to nije slučaj. Kada vaša koža postane previše lišena svojih prirodnih ulja, vaše žlijezde lojnice to pokušavaju kompenzirati proizvodnjom — pogodite čega? — još više ulja! Tako ćete izgledati još sjajnije nego prije, a vjerojatno će izazvati i izbijanje akni.

Što hladna voda čini koži

Hladna voda može djelovati kao adstrigent. Može pomoći u toniranju kože, smirivanju natečenosti i vraćanju mladenačkog sjaja. Zvuči super, zar ne? No, uz ovo rečeno, ne biste trebali pretjerano koristiti hladnu vodu u svojoj rutini čišćenja. To je zato što hladna voda sužava pore kože, a iako to može biti korisno, također može spriječiti učinkovito čišćenje kože. Kada se vaše pore suze, bakterije i prljavština mogu ostati zarobljene, a to može uzrokovati mitesere i izbijanje akni.

Mlaka voda

Iako bi povremeno prskanje hladnom vodom moglo pozitivno utjecati na vaš ten, uglavnom biste trebali težiti pranju lica mlakom vodom. Mlaka voda će zajedno sa sredstvom za čišćenje ukloniti prljavštinu i bakterije s vaše kože, a sve to bez pretjeranog skidanja i isušivanja.

Koja sredstva za čišćenje lica su najbolja?

Sredstva za čišćenje nedvojbeno su važan korak u našoj dnevnoj rutini. Većina dermatologa preporučuje čišćenje lica barem jednom dnevno ili dva puta dnevno ako morate ukloniti šminku i kremu za sunčanje prije spavanja. Međutim, sredstvo za čišćenje koje vam najbolje odgovara uvelike će ovisiti o vašem tipu kože.

Ključni tipovi kože su: normalna, mješovita, suha, masna i osjetljiva. Ako niste sigurni koji je vaš tip kože, nema mjesta panici. Postoji mnogo online kvizova koje možete riješiti da biste to saznali.

Nažalost, ne postoji sredstvo za čišćenje koje bi bilo univerzalno savršeno za svaki tip kože, ali pločice za čišćenje koje sadrže aktivni ugljen obično su odlično mjesto za početak. Aktivni ugljen ima mnoge izvanredne dobrobiti za kožu.

Aktivni ugljen također može pomoći kod: smanjivanja pojavljivanja pora, smanjenja akni i upala, pomaže kod prekomjernog mašćenja, smatra se da pomaže u prevenciji preranog starenja, a dovoljno je nježan da se koristi čak i na najosjetljivijim tipovima kože.

Zašto je SPF najvažniji korak u svakoj rutini njege kože

Iako je često najnepopularniji korak u rutini njege kože, SPF je također najvažniji korak. Nevjerojatnih 90% starenja naše kože uzrokovano je UV zrakama, što znači da će svako provedeno vrijeme na suncu bez zaštite ubrzati pojavu bora na čelu i opuštenu kožu. Povrh toga, UV zrake također mogu dovesti do razvoja raka kože.

Jako je važno da svaki dan nosite zaštitni faktor od najmanje 30, posebno ako ćete biti vani dulje vrijeme ili vam je radni stol tik do prozora. Pokušajte sa sobom nositi losion za zaštitu od sunca i pronađite dobar šešir za sunčanje ako je dan posebno vedar.

Kada je riječ o postizanju blistave, zdrave kože, najbolje je započeti s dobrim sredstvom za čišćenje, mlakom vodom i pouzdanim losionom za sunčanje. S vremenom možete dodati otmjenije proizvode u svoju rutinu ako to želite, ali ako ste novi u njezi kože ili jednostavno želite da bude minimalna, stvarno ne možete pogriješiti s ove tri jednostavne stvari. Vaša će koža vrlo brzo izgledati najbolje što može, piše Kitenest.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.