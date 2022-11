Je li božićna zvijezda stvarno otrovna?

Podijeli :

Kad mislite na božićne biljke, prvo vam na pamet pada božićno drvce, zar ne? Razumljivo. Drugima, ništa ne govori Božić tako slikovito kao božićna zvijezda, čije svijetlocrvene listove prati pomalo nepravedna reputacija.

Često se za božićne zvijezde kaže da su otrovne, no jesu li doista? Izgleda da ipak nisu.

Iako se puno priča da su božićne zvijezde otrovne, biljka zapravo nije otrovna. No, to ne znači da je trebate žvakati, gutanje lišća i cvjetova božićne zvijezde može uzrokovati probleme.

Dr. Lisa Murphy, izvanredna profesorica toksikologije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Pennsylvaniji, razgovarala je s Better Homes and Gardens o ovoj biljci i objasnila da one posjeduju iritantni sok koji može uzrokovati probleme s kožom, kao i želučane tegobe. Međutim, osim ako ne postoji neka vrsta ekstremne alergije, biljka ne bi trebala uzrokovati dugoročne probleme, prenosi Lifesavvy.

Ne znači da biste svoju božićnu zvijezdu trebali ostaviti na podu gdje vaša mačka, pas ili malo dijete mogu pojesti fini cvjetni obrok. Murphy je dodala i da, ako ljubimac proguta cvijet, može doživjeti gubitak apetita, povraćanje ili čak proljev. Tipično, ovi simptomi nestaju za oko 12 sati, ali za kućne ljubimce s osnovnim bolestima može potrajati dulje i možda će trebati liječnička intervencija.

Što se tiče djece, sok bi mogao uzrokovati osip na koži, a mogao bi uzrokovati i iste želučane tegobe kao kod kućnih ljubimaca. Općenito, međutim, to ne bi trebao biti veliki razlog za zabrinutost osim ako ne počnete primjećivati druge ozbiljnije simptome ili probleme koji traju dulje od 12 sati.

Dakle, ako želite božićnim zvijezdama dekorirati svoj prostor, krenite. Ipak, možda biste ih, zbog sigurnosti, trebali držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

