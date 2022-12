Jedna stvar u vašoj kupaonici je leglo bakterija, evo kako je očistiti

Podijeli :

Izvor: Photo by Andrea Davis on Unsplash

Kada dođe vrijeme za čišćenje kupaonice, lako je očistiti glatke površine odgovarajućim dezinficijensom i brzo završiti s poslom, ali čišćenje zavjese za tuš uvijek se čini kao poseban, zahtjevniji zadatak. Ako ste u nedoumici što napraviti da zavjesa za tuš bude čista kao i ostatak vaše kupaonice, niste jedini.

Mnogi se na kraju odluče zaprljanu zavjesu samo zamijeniti novom, no ako znate kako je očistiti, to zaista nije problem.

Zašto je važno čistiti zavjesu za tuš?

Zavjesa za tuš je velik dio vremena mokra ili barem vlažna, a sva vlažna mjesta idealna su za razmnožavanje mikroorganizama. Možda ste primijetili već primijetili ružičasto-smeđu sluz na svojoj zavjesi za tuš, a radi se upravo o nakupini mikroorganizama koji se lijepe zajedno i tvore vidljivi biofilm. Kada u njemu dođe do nakupljanja bakterija i gljivica, potencijalno može uzrokovati kožne infekcije ili pojavu akni, piše Centar zdravlja.

Iako prljava zavjesa za tuš u načelu ne predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje, osobe s oslabljenim imunitetom biti oprezne u vezi s izloženošću štetnim bakterijama. U nekim slučajevima je i preporuka liječnika da se posebno pazi na održavanje čistoće životnog prostora, a to se svakako treba odnositi i na zavjesu za tuš.

Kako očistiti zavjesu za tuš?

Zavjesu za tuš trebalo bi očistiti svaka tri mjeseca, to obično dovoljno da je održimo u dobrom stanju i spriječimo razvoj plijesni. No, ako još nije prošlo tri mjeseca, a primijetite plijesan, promjenu boje i neugodan miris, svejedno je očistite, a to možete napraviti na nekoliko načina.

Pranje zavjese za tuš u perilici rublja

U perilici za rublje možete oprati i platnenu i plastičnu zavjesu za tuš. Ako je riječ o zavjesi od tkanine, stavite na program s toplom vodom i koristite nježan deterdžent za pranje rublja. Kada se radi o plastičnoj zavjesi, koristite hladnu vodu, a sa zavjesom u perilicu dodajte i jedan ili dva ručnika – tako ćete spriječiti pretjerano gužvanje.

Ako se na vašoj zavjesi za tuš nakupilo puno vidljive plijesni, u pranje dodajte pola šalice izbjeljivača.

Ručno pranje zavjese za tuš

Ako biste radije ručno obrisali zaprljana mjesta, pomiješajte vodu i ocat u omjeru 4:1. Otopinom možete napuniti bočicu s raspršivačem i zatim poprskati područje na kojem se nakupila prljavština, ostaci sapuna ili plijesan. Ponovite ovaj postupak na bilo kojem problematičnom području na zavjese, ostavite malo da djeluje, i na kraju isperite zavjesu toplom vodom od vrha do dna te ostavite da se osuši na zraku.

Zavjesu možete oprati i u kadi, samo prvo provjerite je li ona blistavo čista. Kadu (ili veći umivaonik) napunite vodom i dodajte četvrtinu šalice sode bikarbone i malo deterdženta za pranje rublja. Zavjesu skinite sa šipke i zatim normalno ručno operite u kadi. Nakon pranja, ostavite je da se osuši i tek nakon toga ponovno namjestite na njezino mjesto.

Redovitim čišćenjem zavjese za tuš ili kadu produžit ćete joj vijek trajanja. Istina, ćete provesti nešto više vremena čisteći kupaonicu, ali ćete, dugoročno gledano, uštedjeti novac i učiniti nešto dobro za okoliš jer nećete stvari nepotrebni otpad. Osim toga, više ćete uživati u kupanju i tuširanju ako znate da je svaki dio vaše kupaonice savršeno čist.

