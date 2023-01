Jesmo li brži zato što smo lakši?

Podijeli :

Izvor: Shutterstock

Od pojave interneta i društvenih mreža kao i raznih naprednih tehnologija povezanih sa zdravljem promijenila se i percepcija rješenja problema. Naime, svi sve žele odmah ili u što kraćem roku, a kad je u pitanju brzina i kondicija, za optimalne se rezultate ipak treba malo potruditi.

Većina ljudi kad traži savjet za povratak kondicije, traže što brže rješenje. Međutim, mnogi smatraju da pritom moraju izgubiti značajnu količinu kilograma.

Je li mršavljenje nužno?

Ako imate viška sala, njegov gubitak u razumnim granicama može poboljšati vaše rezultate u trčanju. No, više stvari treba uzeti u obzir.

Naime, mnogo toga ovisi o vašem tipu tijela. Neće svatko tko trči, biti visok, imati duge noge i biti mršav. Uspješni trkači dolaze u svim oblicima i veličinama i zato pokušajte biti realistični kad je u pitanju vaše tijelo.

Ako ste lakši, ne znači da ćete nužno biti i brži. Štoviše, mnogi trkači postižu optimalne rezultate, ali unatoč tome žele dodatno smršavjeti čime se nerijetko dovedu u probleme.

Što se događa kad mršavite?

Kad pretjerujete s ograničenjem unosa kalorija ili stvorite prevelik manjak, možda ćete doživjeti neke pozitivne promjene u tjelesnoj težini nakratko, no ako ste to učinili u kratkom roku, znači da ste većinom istopili mišiće, a ne salo. Mišićna je masa teža od masnoće, ali površinom je manja i proizvodi više snage i brzine.

Osim toga, ako vam težina padne ispod nekih prirodnih razina koje odgovaraju vašem tijelu, ono će početi usporavati metabolizam i stvarati viškove kako bi sačuvao energiju.

Kad niska razina energije postaje opasna?

Kad osjećate nisku razinu energije i kad se tijelo prebaci na metodu očuvanja energije, nema dovoljno snage za bilo kakve aktivnosti osim onih nužnih.

No, ako to stanje postane kronično, to može rezultirati povišenjem hormona stresa kortizola, što pak može imati negativne posljedice za zdravlje.

Simptomi uključuju ponovne ozljede tetiva i ligamenata, usporen oporavak i promjene u menstrualnim ciklusima kod žena.

Kako poboljšati trčanje?

Ako želite poboljšati svoje rezultate, ono na što morate misliti je trening, prehrana i tjelesna konstitucija. Pružate li tijelu dovoljno hranjivih tvari i brinete li o svim ovim segmentima, postići ćete optimalne rezultate, piše Runners World.

