Jeste li vi ta sretnica? Astrolozi kažu da je ovo najbolji horoskopski znak

Možda nije sasvim fer reći da jedan znak horoskop pobjeđuje sve ostale, ali jedan se ipak smatra najboljim horoskopskim znakom. Postoje tri razloga zašto je tako.

Ribe su vrlo svestrane

Kao promjenjiv vodeni znak, osobnost riba duboka je i očaravajuća poput oceana. To se najviše odnosi na njihovu emocionalnu dubinu i sposobnost da ostave mjesta za druge, kao i na njihovu otpornost, piše Zadovoljna.hr.

Ribe su svestrane i prilagodljive, spremne transformirati se i suočiti s bilo kojom situacijom u kojoj se nalaze. Iako neki njihovu ljubaznost vide kao slabost ili njihovu sposobnost da se stope s drugima kao nedostatak samosvijesti, Ribe su u konačnici svjesne toga da identitet nadilazi ono što se događa ovdje na Zemlji, više od bilo kojeg drugog znaka.

Ribe su matični znak Jupitera, planeta nade i olakšanja

Iako neki moderni astrolozi kažu da Ribama vlada nejasni Neptun, znak Ribe savršeno je usklađen s ekspanzivnim Jupiterom. Poznat je kao veliki dobrotvor, pa je vladavina Jupitera razlog zbog kojeg ribe mogu zauzimati toliko prostora. Njihova prisutnost prizemljuje i donosi olakšanje i njihovim prijateljima, ali i neznancima koji se nađu u njihovoj blizini.

Ribe su egzaltacija Venere, planeta ljubavi i povezanosti

Svaki planet ima znak u kojem ima posebnu važnost, a za planet ljubavi Veneru to su Ribe. To objašnjava zašto su ribe znak univerzalne ljubavi, prihvaćanja i beznadnih romantičara, kao i to zašto svi, ili barem većina, vole Ribe.

