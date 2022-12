Podijeli :

Izvor: ilustracija: Pexels

Božić je službeno završio i ljudi su se već okrenuli organiziranju Nove godine. Međutim, kako prenosi Mirror, postoji nekoliko ljudi koji već sad raspravljaju o skidanju božićnih ukrasa, a neki su već to i napravili.

Na popularnom forumu Mumsnet jedna je žena potaknula raspravu o tome kada je najbolje skinuti svoje ukrase i nitko se ne može složiti.

U božićnom drvcu s vremenom se mogu pojaviti kukci, evo kako ih se riješiti Priča tri Ukrajinke u Zagrebu: I dalje ćemo Božić slaviti 7. siječnja Na Klišku tvrđavu stavili PVC prozore. Načelnik: Moja sramota, skidaju se odmah

U objavi je napisala: “Kada ćete skinuti božićne ukrase? Uvijek to želim učiniti na Štefanje. Ne napravim to, ali želim. Obično izdržim do Nove godine, ali mislim da je ova godina stvarno nebožićna i želim da se sve skine što prije! Zadržat ću ukrase zbog djece, ali želi li još netko samo sve to skinuti?”

Korisnici su pokrenuli burnu raspravu, s jednom osobom koja je priznala da su već započeli proces premještanja predmeta u potkrovlje, piše Večernji list.

“Danas sam bila vani, već sam vidjela nekoliko božićnih drvaca po kontejnerima”, napisala je jedna korisnica, a druga se nadovezala: “Moji ukrasi su u kući od prvog siječnja, sutra ću ih skinuti, ne sviđa mi se da budu gore za Novu godinu”, glasio je jedan komentar.

S druge strane, mnogi u svojim ukrasima žele uživati što je duže moguće. “Prvi vikend prosinca smo ih postavili, prvi vikend siječnja ih skidamo”, otkrio je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: “Blagdani su tek prošli, malo je prerano da ih sklonimo”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Blagdani u kontejnerima na Baniji: “Nije dobro, ne znam gdje ću završiti” Plenković o Paladini: Čini mi se da ste dobili zadatak loviti ministre na špici VIDEO Starica u busu naglas kritizirala Putinov rat pa je silom izbacili van