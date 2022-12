Podijeli :

Izvor: OZAN KOSE / AFP

U masi navijača doista nas ima svakakvih, no u nekim se navijačkim potezima ponekad mogu prepoznati tipične karakteristike horoskopskog znaka. Pokušajte provjeriti odnose li se opisi navijačkih osobina na ljude oko vas.

1. Ovan – u svemu vidi šansu

Tipičan Ovan unosi se u gledanje utakmice toliko pažljivo da je često na samo tri centimetra od ekrana, tako da zaklanja pogled svim ukućanima. No, vrlo je vatreni navijač koji u svakom potezu domaćih igrača vidi šansu gol, pa je dovoljno pratiti ga da biste ‘pohvatali’ sve napete momente.

Do kraja utakmice Ovan će potrošiti sve živce i energiju, osim ako su igrači koje podržava pobijedili. U tom slučaju ponijet će ga euforija i bit će odmah spreman za iduću ‘tekmu’ – unaprijed će sastaviti ekipu koja treba izaći na teren i odrediti taktiku. Šanse da Ovan izgubi glas za vrijeme utakmice su 99,9 posto.

2. Bikovi su veći znalci od trenera

Bikovi su bez sumnje treneri, jer oni navijanju pristupaju kao bezbroj puta dokazani znalci i nogometni majstori koji imaju više znanja od običnih smrtnika. Ne pokušavajte ih razuvjeriti, jer vam onda nema spasa. Naime, oni pozivaju na red sve oko sebe uvjereni da ne razumiju niti osnovna pravila igre, kamoli filozofiju igre koju Bik dobro poznaje.

Sve će vam iznimno stručno objasniti, te ponuditi rješenja za konkretne situacije na terenu. Mudro sjede ispred TV-a i pomalo šefovski dijele savjete i igračima na terenu. Ako je rezultat dobar, reći će: ‘šta sam vam rekao!’, jednako kao i ako utakmica završi loše.

3. Blizanci – od stresa proliju pivo

Grickanje noktiju, masnoća od čipsa u kosi, pivo koje se prolilo svuda oko njega – tako to radi tipičan Blizanac dok prati važne utakmice. Emotivno se unose čak i u ono što ih pretjerano ne zanima, jer ih lako povede euforija mase.

Sposobni su plakati od sreće i tuge, vikati, a odmah potom malo filozofirati. Lako je moguće da se oni tijekom utakmice potroše i više od igrača na terenu, te da im je nakon gledanja nogometa potreban ozbiljan oporavak.

4. Rakovi – staloženi dok ne ostanu bez zraka

Oni su smireni i staloženi, skloni tome da smiruju sve oko sebe, kako bi mogli bolje čuti komentatora, pa i trenera, tijekom kratkih predaha u igri, kad ga kamere snimaju.

Ipak, postoji trenutak kad Rakovi gube samokontrolu i postaju sposobni ustati i derati se dok ne ostanu bez zraka. Uvijek je prisutna određena ravnoteža: Pronaći će igrača koge mogu hvaliti, kao i onog na koga će svaliti krivnju za sve loše poteze i oplesti po njima u istoj rečenici.

5. Lavovi – marš za oslobođenje, ne utakmica

Ovo nije svjetsko prvenstvo, za Lavove je ovo marš za oslobođenje, jer oni tako doživljavaju ulogu navijača. Na suprotnoj strani terena nalaze se mrski suparnici koje treba pokoriti, a njihov je doživljaj kao da se porazom smanjuje ugled i čast njih samih, a ne reprezentacije.

Od svih pripadnika Zodijaka, Lavovima najviše prorade domoljubni osjećaji, a loš rezultat često objašnjava zavjerom sudaca koji su se zbog političkih odnosa i ‘love’ okrenuli protiv nas.

6. Djevice – neka pobijedi najbolji

Djevice u gledanje utakmice ulaze smireno, uvjeravajući sami sebe da su veće šanse za poraz nego pobjedu. Cijelo vrijeme smiruju navijače oko sebe, bacaju fraze poput ‘lopta je okrugla’, ‘moglo je i gore’ ili ‘neka najbolji pobijedi’ i slično.

Ako se njihove crne prognoze ostvare, nitko nije nesretniji od njih i danima teroriziraju ljude s jadom koji osjećaju. Ako pobijedimo i dalje su smireni i rezervirani, samo češće i radije nazdravljaju.

7. Vage – mjere i važu šanse do kraja

Vage obično prije utakmice provjeravaju sastav protivničke ekipe, njihove ozljede i ranking, a potom sve to uspoređuju s podacima o svojoj ekipi, te rade kalkulacije oko mogućeg ishoda.

Obično su vrlo pravedni, rijetko su ljuti na suce i prije će naći zamjerku za navijače.

Vole čuti pozitivne komentare stranih komentatora, te im pohvale gode kao da su upućene njima osobno. Jednako tako, mogu biti nabrijani i osvetnički raspoloženi ako procijene da su njihov tim prije utakmice svi podcijenili.

Uživat će u osjećaju: ‘Evo vam ga na!’.

8. Škorpioni – navijaju jer su se kladili

Škorpioni se začas zaraze masovnom euforijom i entuzijazmom i vrlo su glasni navijači. Veći dio utakmice provest će na nogama, glasno navijajući.

Možda to nikom nisu rekli, ali jedan od razloga za to je i listić iz kladionice koji imaju u džepu. Udaraju se po glavi ako naši pogriješe, a kod lošeg rezultata se drže kao da im je umro bliski član obitelji. Mogu i zaplakati, ali i dobiti čir na želucu.

9. Strijelci – prilika da se upoznaju novi krajevi i ljudi

Pripadnici Strijelca su vjerni su navijači koji nemaju potrebu to toliko isticati, za njih se to jednostavno podrazumijeva. No, vjerno će to dokazati praćenjem reprezentacije gdje god mogu, jer im to omogućava putovanje.

Oni obožavaju putovati i upoznavati različite kulture. Ako nemaju novca za putovanje, otići će barem do trga na zajedničko gledanje utakmice, jer tako – upoznaju nove ljude. Dobro poznaju igrače, uvjereni su u svoju superiornu procjenu tko je dobar, a tko ne i sposobni su po 20 minuta raspravljati s drugim navijačima o tome je li sudac dobro prepoznao zaleđe ili ne.

10. Jarac – poraz je siguran, pa kako bude

Jarac u utakmicu ulazi s isforsirano pesimističnim stavom, kako bi se što manje razočarao. Dosta im je muka i bez toga. Glavni su u organiziranju praćenja utakmice, oni će pronaći najveće platno za projektor, osigurati gomilu grickalice i nekoliko gajbi piva, al što će im to sve kad su uvjereni da ćemo izgubiti.

Zato utakmicu gledaju iz prikrajka i tek ako pobijedimo potpuno će se opustiti. Suci su im često krivi, a vrlo su domišljati u izmišljanju nadimaka za njih, kao i za loše igrače.

11. Vodenjaci – u stresu zanovijetaju na sve

Vodenjaci mogu biti vatreni navijači u srcu, no to baš i ne pokazuju okolini. Ljudi će ih prije doživjeti kao teška zanovijetala, jer stalno prigovaraju na apsolutno sve na terenu.

Prigovarat će i na komentare komentatora, a pogotovo na komentare ljudi oko sebe. No, to je samo njihov obrambeni mehanizam kojim smanjuju stres od iščekivanja rezultata.

12. Ribe – spas nalaze u strpljenju

Ribe su veliki emotivci i od užasa zbog primljenog gola spašava ih jedino to što su iznimno strpljivi i skloni tome da ne zaključuju stvari prije nego imaju sve informacije.

E, pa, ako imamo još dvije minute do kraja, treba pričekati, jer nikad se ne zna kako se stvari mogu razviti, kažu. Naravno, prepustit će se očaju ako je razlika od nekoliko golova u igri i jednostavno je nedostižna, no ‘samo’ jedan gol za njih nije problem. I nakon utakmice strpljivo će braniti igrače i za svakog pronaći neku dobru riječ, piše 24sata.

