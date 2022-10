Kako ispravno spremati meso, voće i povrće da vam što duže ostane svježe

Podijeli:







Izvor: Volodymyr Rozumii / Alamy / Alamy / Profimedia

Vjerojatno svatko od nas kupuje veće količine hrane kad je na sniženju, pogotovo u današnje vrijeme kad sve poskupljuje, ali to često dovodi do bacanja hrane jer se ta hrana ne stigne iskoristiti. Iako su najpopularnije namirnice one koje mogu dugo stajati, ne razmišljajući o roku trajanja, neki kupuju previše svježe hrane koja bi mogla propasti. Isto tako, i neka dugotrajna, ali nepravilno spremljena hrana, može izgubiti okus i svježinu u kratkom vremenu. Srećom, bacanje hrane može se izbjeći uz nekoliko jednostavnih savjeta za čuvanje hrane. Ako se hrana pravilno skladišti, ostat će svježa duže vremena.

Nekoliko jednostavnih trikova za spremanja i skladištenja hrane može vam pomoći da izbjegnete otpad, kupujete pametnije i manje, a štedite novac.

Čuvanje svježe hrane u hladnjaku

Provjerite temperaturu unutrašnjosti vašeg hladnjaka pomoću termometra koji se u njemu nalazi. Idealna temperatura je između 3 i 4° jer će hrana ostati svježa, a neće se zamrznuti.

VEZANE VIJESTI Zašto mlijeko ne biste trebali držati u vratima hladnjaka? Bliži se sezona jabuka: Evo kako ih je najbolje čuvati da ostanu hrskave i sočne

Prije kupnje određene namirnice, svakako provjerite rok trajanja! U nekim situacijama se ne isplati kupovati proizvod čiji rok trajanja ističe za dva dana, pogotovo ako znate da ga nećete pripremiti do tad.

Pokušajte isplanirati nekoliko obroka koji će se bazirati na hrani koju imate u hladnjaku, a posebnu pozornost posvetite onom čemu prije ističe rok ili vidite da počinje propadati.

Savjeti za spremanje voća i povrća

Na ladice u hladnjaku stavite papirnate ručnike koji će apsorbirati višak vlage i pomoći namirnicama (koje uglavnom skladištimo na dnu) da ostanu svježe i da se iskoriste dok nije prekasno.

Mnogi vole gljive, ali ih rijetko spremaju jer brzo propadnu. Prije nego ih stavite u hladnjak, izvadite ih iz kutije, omotajte u papirnate ručnike i pospremite u plastičnu kutijicu, da duže ostanu svježe.

Ako primijetite da rajčice pomalo trunu, nemojte ih bacati, ispecite ih. Pečene komade stavite u posudu s maslinovim uljem i sigurni ste da će trajati još koji dan.

VEZANE VIJESTI Kako čuvati luk da vam potraje i do šest mjeseci Koliki je rok trajanja čokolade i kako znamo da više ne valja?

Prije stavljanja u hladnjak, bobičasto voće operite vodom s malo octa. Spremite ih u plastične posude i odložite u stražnji dio hladnjaka gdje će hladnije.

Zelenu salatu koja je počela trunuti isperite, odvojite propale listiće, a preostale ostavite da se namoče nekoliko minuta u ledenoj vodi.

Da bi celer, mrkva i rotkvica dulje ostali svježi, nasjeckajte ih i čuvajte u hladnjaku u posudi s vodom i budite bez brige.

Tikvice premažite tankim slojem biljnog ulja i pospremite u smočnicu. Tako mogu potrajati tjednima.

Jabuke držite odvojeno od ostalog voća i povrća jer sadrže plin etilen, zbog kojeg ostala hrana brže propada.

Mladi luk jedan od najboljih prirodnih lijekova protiv virusa, a dulje će ostati svjež ako ga ostavite u staklenci vode, poput cvijeta. Tako će mu vrhovi rasti, a ako postanu predugački, uvijek ih možete odrezati.

Nemojte pospremati glavice češnjaka u posudu s poklopcem, objesite ih u smočnicu i ostavite da dišu na zraku.

Savjeti za spremanje mesa, ribe i jaja

Ribu je potrebno čuvati u vrećici na vrhu zdjele s ledom unutar hladnjaka, ali svakako je pojedite čim prije.

Jaja spremite u hladnjak u originalnoj kutiji. Ako ne možete procijeniti jesu li još uvijek svježa, stavite ih u šalicu vode. Svježe jaje će potonuti na dno, a staro će isplivati.

Meso i perad trebalo bi čuvati u originalnom pakiranju ako ga planirate pojesti unutar dan-dva. U suprotnom ga zamotajte u aluminijsku foliju ili plastičnu vrećicu i zamrznite.

Dimljeno meso (šunka, slanina, pršut) može se zamotati u krpu koju ste prethodno natopili octom, potom omotajte u voštani papir i zamrznite.

Savjeti za spremanje kruha i hrane za smočnicu

Zamrzavanjem brašna na 48 sati zasigurno će se ubiti svi prisutni insekti, ali nemojte ga držati predugo u zamrzivaču, radije čuvajte u originalnom pakiranju pa 48 sati prije upotrebe zamrznite da budete sigurni da se može koristiti.

Kruhu nije mjesto u hladnjaku jer vlažan okoliš samo može ubrzati proces njegova raspada. Ako ga odmah koristite, pospremite ga u dobro zatvorenu posudu na radnoj površini. Ako imate previše kruha, zamrznite višak i prije upotreba ugrijte u pećnici.

Suha tjestenina ako se pravilno skladišti može stajati i preko svog roka trajanja koji je najčešće dvije godine, a isto vrijedi i za rižu, lazanje i slične proizvode.

Suhu hranu skladištite u hermetički zatvorenim posudama, a ne u originalnoj ambalaži. Tako će se žitarice, pereci, tjestenina i druge suhe namirnice održati svježima.

Savjeti za spremanje ulja

Biljno i maslinovo ulje mogu trajati do dvije godine, ali moraju se čuvati u tamnoj i hladnijoj prostoriji jer inače podliježu užegnuću. Ako se razvije vinski okus ili miris, vjerojatno nije bilo dobro zatvoreno i to ulje je propalo, piše Centar zdravlja.