Hraniti se jeftino ne znači nužno i hraniti se nezdravo. Premda je teško ignorirati i ne osjetiti porast troškova života, stručnjaci objašnjavaju kako održati zdrave prehrambene navike čak i ako budžet nije izdašan.

Dijetetičarka Kate Save ističe kako je kod većine klijenata, koji žele vratiti ili naučiti zdrave prehrambene navike, prvo žrtvuje upravo zdravlje kad im ponestane novca ili se kućni budžet smanji.

Prvo se ispisuju iz članstva u teretanama, odnosno odriču se vježbanja, a potom i biraju nezdrave namirnice. Održavanje zdravog životnog stila nisko je na listi prioriteta kad čovjek krpa kraj s krajem.

Nedavno istraživanje upravo o tome čega se ljudi prvo odriču nakon što porastu životni troškovi, pokazuje da će se gotovo četvrtina ispitanika (22 posto) odreći obroka kako uštedjela, šest posto ih je reklo da bi otkazalo mjesečnu članarinu za vježbanje, a dva posto bi otkazalo zdravstveno osiguranje.

Umjesto takvih radikalnih poteza i unatoč smanjenju financijskih mogućnosti, zadržite zdrav život pomoću ovih savjeta.

1. Kupujte pametno

Ovo znači da nećete otići u dućan bez popisa i plana. Planiranje tjednih obroka, misleći pritom na svježe i zdrave namirnice, najkorisniji je savjet ako imate ograničen kućni budžet.

Primjerice, ako vidite da su cvjetača ili brokula na sniženju, kupite malo više jer takve namirnice možete iskoristiti za niz jela – od kuhanog kao prilog glavnom jelu, preko zapečenih opcija za glavno jelo do primjerice guste juhe.

2. Kupujte neprerađenu hranu

Ljudi prečesto, misleći da će uštedjeti vrijeme i novce, kupuju brze opcije poput smrznute pizze. Međutim, tako prerađene namirnice ne samo da nemaju nikakvu hranjivu vrijednost, nego u konačnici ispadnu skuplje, a vi se osjećate gladnije.

Svježe namirnice poput voća, povrća, sjemenki, orašastih plodova, mesa, ribe i jaja daju osjećaj dulje sitosti, spadaju u zdravu hranu i često se pokažu kao jeftinija opcija. Osim toga, većina ovih namirnica može se konzumirati više dana i ponovno kombinirati.

3. Ne izbjegavajte smrznuto

Odjeli smrznute hrane više nisu ispunjeni samo nezdravim, brzim opcijama. Danas tu možete naći kojekakve hranjive opcije po pristojnim cijenama, od smrznutog povrća do ribe.

Dijetetičarka ističe da ona kod kuće u zamrzivaču uvijek ima nešto smrznutog povrća i neke zdrave skuhane hrane, poput mesnog safta, koje uvijek može na brzinu pripremiti.

4. Ne preskačite omiljene grickalice

Ako pazite na prehranu, to ne znači da ni u čemu ne smijete uživati. Stručnjaci uvijek savjetuju i osobama na dijeti da se ne odriču svih prehrambenih zadovoljstava, bilo da se radi o malim količinama čokolade ili kokicama.

Kad se govori o štednji, zdravlje bi trebalo biti zadnje koje ćemo žrtvovati. Naime, to uvijek može dovesti do većih, a time i skupljih problema kasnije u životu. Kretivnost i planiranje dovoljni su za zdrav i jeftin život, piše Body and soul.

