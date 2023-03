Kako pravilno koristiti začine? Možda cijeli život nepravilno solite hranu

Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Sve je u začinima - to će vam vjerojatno reći svatko tko se dobro snalazi u kuhinji. Ako želite da jelo bude za prste polizati, veliku će ulogu odigrati začini koji će razviti njegovu punu aromu. Međutim, treba voditi računa da postoje određena pravila kada se radi o aromama.

Znalci kažu da se neki okusi sjajno slažu i daju onaj okus koji jelo čini izvrsnim, dok se drugi ne vole pa tako, primjerice, nije dobro kombinirati jaki šafran i svježi đumbir. Također, važno je znati da su, primjerice, sjemenke komorača gorke, a listovi slatki.

Jaki začini koji se međusobno ne slažu

Jaki začini mogu nadvladati ili promijeniti okus drugih blažih začina. Također, vjerojatno ne želite kombinirati više ljutih začina u jednom jelu. Ponekad čak i lagana citrusna nota zapravo može istaknuti snažne hrabre okuse i poboljšati ih.

Jači začini su đumbir, anis, češnjak, hren, luk, vlasac, sjemenke komorača, klinčići, kardamom, sjemenke kumina.

Treba voditi računa da i način kuhanja može smanjiti oštrinu začina. Ako ih koristite umjereno, dobit ćete najbolje od njih i izbjeći jak okus koji može remetiti i gušiti jelo. Primjerice, pečeni češanj češnjaka dat će najugodniji okus, pogotovo u kombinaciji s ružmarinom, ali ne i đumbirom. S druge strane, ako popirjate češnjak s nasjeckanim đumbirom, vjerojatno će ga dobro nadopuniti, piše homegrownherbgarden.com.

Dobre veze

U kuhanju nema granica i uvijek možete eksperimentirati, kombinirati razne začine s hranom i pritom otkrivati ​​svoje omiljene kombinacije. Ali ako želite igrati na sigurno, dobro je znati koji začini uglavnom idu uz koju hranu.

Govedina – lovorov list, feferon, čili, curry, kopar, đumbir, senf, piment, mažuran, origano, peršin, ružmarin, majčina dušica

Svinjetina – bosiljak, kardamom, karanfilić, curry, đumbir, mažuran, senf, origano, piment, peršin, ružmarin, kadulja, timijan

Janjetina – bosiljak, kardamom, curry, kopar, mažuran, menta, origano, mljevena paprika, ružmarin, kurkuma

Perad – anis, lovorov list, ljuta papričica, curry, kopar, đumbir, mažuran, senf, muškatni oraščić, piment, peršin, papar, kadulja, majčina dušica

Riba – anis, bosiljak, lovorov list, curry, kopar, komorač, đumbir, mažuran, muškatni oraščić, origano, piment, peršin, majčina dušica

Povrće

Krumpir – bosiljak, kumin, korijander, kopar, komorač, mažuran, origano, peršin, ružmarin, kadulja, majčina dušica

Grah – kopar, mažuran, muškatni oraščić, origano

Brokula – senf, muškatni oraščić, kadulja

Mrkva – kopar, muškatni oraščić, peršin, ružmarin, majčina dušica

Krastavac – bosiljak, kopar, peršin

Patlidžan – origano, peršin

Gljive – češnjak, kadulja

Grašak – mažuran, metvica

Bundeva – kardamom, đumbir, muškatni oraščić

Rajčice – bosiljak, klinčići, kumin, komorač, mažuran, origano

Grah, riža i žitarice – čili, sjemenke kima, origano, češnjak, šafran, peršin, menta

Sir i jaja – kopar, peršin, piment, muškatni oraščić, crni papar, origano, češnjak, majčina dušica

Savjeti za poboljšanje okusa

Da biste dobili najbolje od začina, tj. sušenog bilja, možete ga nekoliko minuta potopiti u vodu, juhu, ulje, limunov sok ili ocat.

Kada koristite začinsko bilje za salate, ostavite začinsko bilje da se upije u kiselini (ocat ili limunov sok) najmanje 15 minuta do sat vremena prije nego što začinite salatu. Da biste lijepo začinili meso, recimo perad ili ribu, prije kuhanja ga istrljajte rukama.

Za povrće kuhano na pari, dodajte začinsko bilje u otopljeni maslac i ostavite da odstoji 10 minuta prije nego što pomiješate s povrćem i poslužite, piše delishably.com.

Što se tiče suhih i svježih biljaka, za kuhanje je obično potrebno tri do pet puta više svježih biljaka nego sušenih, ovisno o jačini biljaka. Da biste dobili najbolji okus hrane koja se dugo kuhala, dodajte začinsko bilje u zadnjih 20-ak minuta kuhanja kako ne bi izgubili svoj okus.

Kada dosoliti hranu

Sol je najvažniji začin koji se najviše koristi u kulinarstvu, ali mnogi ne znaju da joj treba vremena da se potpuno otopi i prožme jelo.

Meso je najbolje posoliti dan prije nego što ćete ga pripremati ili nekoliko sati prije. S druge strane, plodove mora posolite 15 minuta prije kuhanja.

Povrće sadrži ugljikohidrat pektin koji nije lako probavljiv. Može se omekšati dodavanjem soli. Zato povrće posolite 10 do 15 minuta prije kuhanja kako bi se povrće proželo, ali nemojte to učiniti prerano kako ne bi postalo gumasto. Naime, sol će izvlačiti tekućinu iz povrća sve dok to dopuštate, stoga nemojte pretjerivati, piše spicesinc.com.

Grah posolite kad ga namačete prije kuhanja. Sol će omekšati pektin u njemu, kao i u drugom povrću.

Morate biti oprezni s tijestom jer se može stvrdnuti ako ga brzo posolite jer pomaže glutenu da se učvrsti. Zato tijesto solite prema tome treba li vam malo tvrđe, npr. za pizzu, ili mekše.

Gljive su pune vode i smežurat će se ako se prerano posole. Posoliti ih treba pred sam kraj prženja.

Sol inače uravnotežuje gorčinu – i to bolje od šećera, pa prstohvat soli u umaku za tjesteninu može biti bolje rješenje od prstohvata šećera, prenosi Zadovoljna.rs.

