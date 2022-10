Kako znati jesu li jaja pokvarena?

Podijeli:







Izvor: Pexels

Ovaj test je brz i jednostavan način da vidite jesu li ta jaja u vašem hladnjaku još uvijek sigurna za upotrebu.

Kako možete znati jesu li jaja dobra?

Sjajna vijest je da postoji način da se utvrdi jesu li vaša jaja upotrebljiva ili ne, bez potrebe za razbijanjem ljuske. Kuhari koriste ovu metodu kako bi znali jesu li jaja još uvijek dobra.

Napravite test plutanja

Pokvarena jaja plutaju. To ima veze s načinom na koji vlaga isparava kroz ljusku kako jaja stare – kako se vlaga smanjuje, mjehurić zraka unutar ljuske raste. Jedan od načina da to testirate je da držite jaje na uhu i protresete ga; Ako čujete jaje kako se ljulja okolo, to je loš znak. Ako nježno stavite jaje u čašu ili zdjelu vode, tako možete znati jesu li jaja još uvijek dobra pomoću testa plutanja.

Mjehurić zraka bit će na uskom kraju jajeta – možete znati koliko je svježe vaše jaje po tome kako leži u vodi.

Ako jaje leži vodoravno, najsvježije je. Ako se uski kraj jajeta nagne prema gore, jaje je još uvijek upotrebljivo, ali ne baš tako svježe. Jaje koje se naginje bilo bi dobro koristiti za meringue. Ako jaje stoji uspravno (ali je još uvijek na dnu posude), istekao mu je rok trajanja, ali je još uvijek sigurno – koristite ova jaja za pečenje ili tvrdo kuhanje. Ako jaje pluta, riješite ga se!