Koja hrana je najbolja za jačanje imuniteta?

Novija znanost kaže da prehrana igra najznačajniju ulogu u održavanju jakog imunološkog sustava. Osobito kada je sezona virusa visoka, liječnici imunolozi preporučuju ove namirnice za jačanje imuniteta.

Češnjak

Češnjak se stoljećima koristi za jačanje imunološkog sustava i zaštitu od niza zdravstvenih stanja, uključujući bolesti srca i Alzheimerovu bolest. Spojevi sumpora koje češnjak sadrži najjači su kad su sirovi, budući da toplina deaktivira enzime sumpora, prenosi TheHealthy.

Citrusno voće

Dok su istraživanja opovrgla tvrdnje da će vitamin C u potpunosti spriječiti prehladu i gripu, studije sugeriraju da vam može pomoći da se brže oporavite i ublažite simptome.

Paprika

Paprike sadrže više vitamina C nego agrumi (gotovo dvostruko više od dnevne preporučene količine, prema US Food & Drug Administration). Crvena paprika ima više nutritivne vrijednosti nego zelena, žuta i narančasta paprika, iako se sve one smatraju dobrim izborom za zdravu prehranu.

Brokula

Bez obzira volite li je ili mrzite, brokula je pravi superheroj kada je u pitanju jačanje vašeg imunološkog sustava. Često predlažemo brokulu zbog njezinih svojstava u borbi protiv raka, ali ona i jača imunitet zahvaljujući visokom udjelu sumpornih spojeva zvanih glukozinolati. Jedna šalica kuhane brokule ima 74 miligrama vitamina C, što je gotovo kao naranča.

Špinat

Špinat je prepun vitamina, uključujući vitamin C i antioksidanse, što ga čini elektranom za jačanje imuniteta. Također je bogat željezom, sa šest miligrama u jednoj šalici, prema National Library of Medicine. Željezo je neophodno za pravilno funkcioniranje imunološkog sustava.

Bademi

Badem je jedan od najzdravijih orašastih plodova koje možete jesti. Bademi su puni vitamina i minerala, uključujući vitamin E, koji je vitalan za imunološki sustav.

Čaj

Ispijanje skuhanog čaja jedan je od najstarijih i najsigurnijih načina da svom tijelu date alate potrebne za izgradnju snažnog imunološkog sustava. Svaka vrsta čaja – zeleni, crni, bijeli – dolazi s vlastitim popisom zdravstvenih prednosti. Tamniji čajevi poput crnog i zelenog čaja bogati su antioksidansima koji mogu pomoći u uklanjanju slobodnih radikala u našem tijelu. Slobodni radikali mogu uzrokovati ranu smrt stanica i također promijeniti funkcioniranje stanica, stoga je održavanje dobre zalihe antioksidansa uvijek dobra ideja.

Pileća juha

To nije mit – pileća juha je odlična za imunitet, pogotovo ako sadrži obilne količine piletine. Pojačanje proteina osigurat će vam građevne blokove potrebne za održavanje vašeg imunološkog sustava u formi, a juha dodaje poticaj hidrataciji. Pileća juha i druge juhe na bazi povrća bogate su vitaminima A i C, magnezijem, fosforom i antioksidansima.

Bazga

Ako vas muči prehlada ili gripa ili se jednostavno nadate prevenciji bolesti, posegnite za ekstraktom bazge. Istraživanje objavljeno u Journal of Function Foods pokazalo je da bazga može umanjiti simptome gripe. Prepun antioksidansa i antivirusnih svojstava, može utjecati na znakove gripe ako se uzme u prva 24 sata od početka. Bazga se može uzimati kao sirup, tinktura ili pastila, a stoljećima se koristi za liječenje bolesti i rana.

Jogurt

Jogurt smatrajte prijateljem imunološkog sustava. Njegove prednosti dolaze uglavnom od probiotika (prijateljskih bakterija za koje je utvrđeno da poboljšavaju zdravlje crijeva) koji mogu poboljšati imunološko zdravlje, prema istraživanju objavljenom u časopisu Annals of Nutrition and Metabolism. Zdravlje crijeva ključ je zdravog imunološkog sustava. Probiotici su iznimno važni za zdravlje crijeva.

Slatki krumpir

Njihov slatki okus mogao bi vas uvjeriti da nisu baš toliko zdravi, ali slatki krumpir nudi mnogo dobrobiti za imunološki sustav. Zbog svoje bogate boje, slatki krumpir je bogat vitaminom A i beta karotenom, dvama moćnim antioksidansima. Batat se može peći ili pržiti, a daje izvrstan okus salatama.

