Koje navike u prehrani imaju najdugovječniji ljudi

Znate li što su Plave zone? Izuzetno veliki broj slučajeva srčanih bolesti, moždanog udara, raka i drugih smrtonosnih bolesti prisutan je kako kod nas, tako i u većini zemalja zapadnog svijeta. Zbog toga su se mnogi istraživači usredotočili na svakodnevnu prehranu i stil života u zdravijim kulturama. Na primjer, Plave zone su pet regija u svijetu s najvećom koncentracijom ljudi koji dožive 100 ili više godina, a postale su središnji fokus u proučavanju dugovječnosti i tajni zdravijeg života.

Jedna od regija Plave zone je Okinawa u Japanu. Kad biste razgovarali s bilo kim iz okinavljanske zajednice, najvjerojatnije bi vam rekli da njihove tajne dugovječnosti imaju veze s kombinacijom svrhe, zajednice i zdrave prehrane.

Točnije, jedna od svakodnevnih prehrambenih navika u koju se zaklinju kao središnjim stupom svog zdravlja je poštivanje pravila 80/20.

Prema istraživanju objavljenom u American Journal of Lifestyle Medicine, to znači da ljudi na Okinawi jedu samo dok nisu 80 posto siti u svakom obroku. Zapravo, možda ćete čuti kako netko prije obroka izgovara izraz “Hara Hachi Bu”, što je drevna konfucijanska izreka koja u osnovi znači “jedi dok ne budeš 80% sit”.

Ovakav način prehrane je suprotan načinu prehrane većine ljudi. S velikim porcijama u restoranima, XL obrocima u svakom restoranu brze hrane, pa čak i slatkim pićima od 850 grama u ponudi lanaca kafića, ljudi u svijetu neprestano su bombardirani osjećajem potrebe da budu siti. Sjetite se samo bilo koje bake u Hrvatskoj koju posjetite i ostavite hranu na tanjuru. Zvuči gotovo nemoguće, zar ne?

Ali ljudi s Okinawe imaju sasvim drugačiji stav prema hrani. Prema službenoj web stranici Blue Zones, tradicionalno japansko jelo uključuje želju da se spriječe bolesti, a ne samo pokušaj da se izliječe kada se pojave. Drugim riječima, hranu vide kao preventivni lijek.

Što se tiče njihovog pravila 80/20, Okinavljani jedu polako kako bi im želudac dao vremena da im javi mozgu da su siti. To pomaže u sprječavanju prejedanja, a prema The American Journal of Lifestyle Medicine, razlika od 20 posto obroka koje ostavite na tanjuru može značajno utjecati na gubitak ili dobivanje na težini.

Veličina njihovih obroka također varira tijekom dana. Prema osnivaču Plavih zona Danu Buettneru, zajednica Okinawa (i većina drugih područja Plave zone) jede najmanji obrok za ručak ili ranu večeru, a nakon toga prestaje jesti.

Postoji mnogo više za naučiti o zdravlju i dugovječnosti od Okinawana nego samo pravilo 80/20. Ne samo da vjeruju u zdravu prehranu, već također cijene važnost stvari kao što su zajednica, pronalaženje i postizanje svoje svrhe, smanjenje stresa što je više moguće i briga za druge kad god možete. Nadamo se da možemo učiti od najdugovječnijih ljudi na svijetu i postići više ispunjenja i dugovječnosti u vlastitim životima, izvještava Eat This.

