Koliko često trebate usisavati dom?

Usisavanje je jedan od klasičnih i neizbježnih kućanskih zadataka. No, iako vam se podovi čine sasvim u redu, prema riječima stručnjaka možda ćete to morati činiti malo češće. Za većinu domova preporučuje se usisavanje barem dva puta tjedno, osobito ako imate prostirke ili tepihe na podu.

Dvaput tjedno možda zvuči puno, ali postoje dobri razlozi za to da svoje podove održavate u vrhunskoj formi. S vremenom se smeće, poput prašine, prljavštine, alergena i štetnika, može nakupiti na podovima, čineći ih prljavima i potencijalno štetnima za zdravlje, prenosi Večernji.hr.

“Redovito usisavanje je važno jer to znači da na vrijeme skupljate prljavštinu, alergene i prašinu koji se nakupljaju u vašem domu, a uz to, tu je i onaj divni osjećaj kad se prošećete po svježe usisanom ili opranom podu”, rekao je Will Cotter iz HappyCleansa.

Naravno, ovo pravilo dvaput tjedno ne dolazi bez iznimki. Naime, neke je podove potrebno usisavati čak i češće, a drugi mogu podnijeti rjeđe usisavanje.

Većina stručnjaka za čišćenje složit će se da je podove potrebno usisavati jednom ili dvaput tjedno, ovisno o tome koliko je određena prostorija prometna. Jako prometne prostorije, u kojima se okupljaju svi ukućani, potrebno je usisavati dva puta tjedno, jer ta područja imaju veću razinu prljavštine, a učestalo usisavanje spriječit će širenje prljavštine ostatkom doma. Prema Cotteru, rjeđe možete usisavati područja u kući u kojima i ne boravite toliko puno.

“U prosjeku bi te prostorije trebalo usisavati jednom tjedno kako bi se pod održao čistim i smanjila prljavština u domu. Kada baš nemate vremena za detaljno usisavanje, najbolje je dati prednost prometnijim područjima u domu. Pokušajte baremta područja usisati jednom ili dva puta tjedno, a područja s malim prometom jednom tjedno ili jednom u svaka dva tjedna”, savjetuje Cotter.

Kako postići najbolji učinak usisavanja?

Loša vijest je da vjerojatno trebate usisavati češće nego što to trenutno činite. No, dobra vijest je da je usisavanje prilično jednostavno i, sljedeći nekoliko jednostavnih koraka, možete osigurati izvrsne rezultate svaki put kada to radite.

Započnite tako što ćete prije usisavanja obrisati prašinu, to će spriječiti da leti po prostoriji dok usisavate i osigurat će dublje i temeljitije čišćenje. Također, prije usisavanja očistite usisavač. Provjerite je li doista čist prije nego što ga upotrijebite za čišćenje doma. Započnite pražnjenjem spremnika, a zatim uklonite prašinu, prljavštinu i dlake sa samog usisavača.

Preporučuje se da usisavate u križnom smjeru. Umjesto u nizu ravnih linija, pokušajte usisavanje u nizu preklapajućih dijagonalnih linija. Najbolji je križni uzorak, jer je na taj način manja vjerojatnost da ćete propustiti usisati dijelove poda.